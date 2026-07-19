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Qual o jogo com mais gols na história das Copas do Mundo? Confira o ranking

Vitória da Inglaterra sobre a França entrou na lista das partidas com mais bolas na rede em Mundiais

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