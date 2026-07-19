Qual o jogo com mais gols na história das Copas do Mundo? Confira o ranking

Inglaterra venceu a França na disputa pelo terceiro lugar. CHANDAN KHANNA / AFP

A vitória da Inglaterra sobre a França, por 6 a 4, na decisão do terceiro lugar, entrou para a história das Copas do Mundo. O confronto entre as seleções europeias ingressou na lista dos jogos com mais gols marcados em todos os Mundiais.

O recorde segue sendo o triunfo da Áustria sobre a Suíça, por 7 a 5, nas quartas de final, em 1954.

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A lista de partidas com mais bolas na rede conta com o Brasil. Os brasileiros venceram a Polônia por 6 a 5, nas oitavas de final, em 1938.

Jogos com mais gols em Copas

Áustria 7x5 Suíça (1954) - 12 gols

Brasil 6x5 Polônia (1938) - 11 gols

Hungria 8x3 Alemanha Ocidental (1954) - 11 gols

Hungria 10x1 El Salvador (1982) - 11 gols

França 7x3 Paraguai (1958) - 10 gols

França 4x6 Inglaterra (2026) - 10 gols