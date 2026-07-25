Qual impacto da Copa do Mundo na corrida pela Bola de Ouro? Veja os principais candidatos

A Espanha conquistou a Copa do Mundo no último domingo (19), marcando o encerramento da temporada europeia de 2025/2026. Com isso, a aguardada corrida pela Bola de Ouro ganhou capítulos importantes.
O Mundial de seleções da Fifa é um evento que costuma apontar tendências, valorizando os campeões e os que atingiram marcas importantes, especialmente os atacantes. Outros, sem sucesso na Copa, terão três meses para tentar impressionar, ainda que não haja mais taças em disputa no Velho Continente.
A cerimônia da Bola de Ouro de 2026, premiação organizada pela revista France Football, está marcada para 26 de outubro, em Londres. Comumente a premiação acontece em Paris, na França, mas neste ano o evento completa 70 anos e a capital inglesa foi escolhida para homenagear o primeiro vencedor, o inglês Stanley Matthews.
Matthews é ídolo no Stoke City, onde passou grande parte da carreira. Apesar da idolatria, o único troféu erguido pelo ponta-direito foi a FA Cup de 1953, pelo Blackpool. Três anos depois, apesar da temporada discreta, com apenas três gols e três assistências em 37 partidas, ganhou a premiação.
Craques que correm por fora na disputa
Setenta anos depois, os principais concorrentes têm números muito superiores (veja lista abaixo). E até quem não fez muitos gols figura entre os candidatos. Rodri, por exemplo. O capitão da campeã do mundo já recebeu o prêmio uma vez, quando venceu o favorito Vini Jr., em 2024. Naquela temporada, Rodri havia conquistado a Champions League, marcando o único gol da final, e a Eurocopa, somando ao final da temporada, 50 partidas, nove gols e 13 assistências.
Atualmente, Rodri faz uma temporada inferior à 2023/24 — terminou a temporada com dois gols e nenhuma assistência. Mas o volante do Manchester City foi peça fundamental para a conquista do bicampeonato mundial da seleção espanhola, tendo sido eleito pela Fifa como o melhor atleta da Copa.
Ainda assim, Rodri figura entre os que correm por fora. Assim como o atacante argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid), o volante português Vitinha (PSG), o meia espanhol Pedri (Barcelona) e o atacante georgiano Kvaratskhelia (PSG).
Quem são os principais candidatos à Bola de Ouro
Lamine Yamal
O camisa 10 do Barcelona nesta temporada contribuiu com 18 assistências e 24 gols em 45 partidas. Além disso, Yamal conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha pelo clube, e a Copa do Mundo com a seleção.
Harry Kane
Com 61 gols e sete assistências em 51 jogos, o centroavante do Bayern de Munique venceu a Chuteira de Ouro da Uefa este ano e foi terceiro colocado na Copa do Mundo com a Inglaterra. Na Alemanha, venceu a Bundesliga, a copa e a supercopa.
Kylian Mbappé
Mbappé mais uma vez foi protagonista na Copa do Mundo. Apesar de a França acabar em quarto lugar, o craque foi o artilheiro da edição, com 10 gols, e se tornou o maior goleador da história da competição, com 22. Pelo Real Madrid, terminou a temporada com 43 gols e seis assistências em 47 partidas, mas não levantou nenhuma taça.
Ousmane Dembélé
O francês é o atual vencedor do prêmio. Neste ano, com o PSG, o atacante conquistou o bi da Champions League, a Supercopa da UEFA, a Ligue 1, o Intercontinental e a Supercopa da França. Somando clube e seleção, Dembélé disputou 54 partidas, fechando a temporada com 28 gols e 16 assistências.
Lionel Messi
Apesar de atuar na MLS, uma liga sem o prestígio que possuem algumas ligas europeias, Messi voltou a se destacar ao ser decisivo com a camisa argentina durante a Copa do Mundo. Nos oito jogos do Mundial, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências, conduzindo a Argentina à final e sagrando-se vice-campeão. Pelo Inter Miami, o atacante marcou 13 vezes e deu sete passes para gol em 16 partidas.