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Qual impacto da Copa do Mundo na corrida pela Bola de Ouro? Veja os principais candidatos

Cerimônia de premiação ocorre em 26 de outubro, em Londres

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