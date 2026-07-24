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Qual a multa rescisória de Carlo Ancelotti caso o técnico deixe a Seleção Brasileira?

Itália entrou em contato com treinador, que tem contrato até 2030

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Zero Hora

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