Qual a multa rescisória de Carlo Ancelotti caso o técnico deixe a Seleção Brasileira?

Quanto Carlo Ancelotti precisaria pagar à CBF caso peça demissão? Esta foi uma pergunta recorrente após o treinador italiano ser cotado para assumir o cargo da Itália.
O novo diretor da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Paolo Maldini, revelou que contatou Ancelotti antes de tentar Pep Guardiola. Não há mais detalhes da negociação. Porém, o que se sabe é que o treinador italiano tem contrato com o Brasil até 2030.
Sendo assim, caso ele decida deixar a função, precisará pagar um milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), o que corresponde a um mês do salário recebido por Ancelotti.
O contrato total é de R$ 72 milhões por temporada, o que significa R$ 288 milhões ao longo do ciclo até a próxima Copa do Mundo. Caso a CBF decida encerrar o trabalho com o italiano, não há informações divulgadas sobre o valor da multa que seria paga para ele.
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