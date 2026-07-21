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Pressão e punição da Fifa: Argentina desenvolve teoria da conspiração sobre a derrota na Copa do Mundo

História, apoiada por parte da torcida argentina, aponta suposto favorecimento à Espanha na arbitragem e nas decisões da Fifa

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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