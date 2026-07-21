Pressão e punição da Fifa: Argentina desenvolve teoria da conspiração sobre a derrota na Copa do Mundo

Apesar do vice, argentinos receberam jogadores com festa em Buenos Aires. LUIS ROBAYO / AFP

Na Argentina, há uma certeza: a Copa do Mundo foi um grande esquema para a Espanha ganhar. Ao menos é o que aponta mais nova teoria da conspiração, uma tradição tão grande como a Copa em si. Dessa vez, ela é apontada por um jornalista e endossada por um bom pedaço de torcedores.

Pablo Carrozza é o repórter que apresenta a denúncia. Conhecido por sua amizade com Chiqui Tapia, presidente da AFA, e por suas polêmicas, o jornalista aponta, sem provas, o esquema que derrubou a seleção de Messi e Scaloni. Usa números para embasar sua "denúncia". Em um vídeo com mais de 500 mil visualizações, indica que o árbitro marcou 25 faltas para a Espanha e 19 para a Argentina. Que foram seis cartões para os sul-americanos, sendo um vermelho, e nenhum para os europeus. E que essa geopolítica foi o fator principal.

"Roubo consumado? A acusação explosiva de Pablo Carrozza contra a Fifa" é manchete de site de rádio argentino. Reprodução / Reprodução

Agrado para a UEFA

É que a Fifa precisaria de um europeu campeão para agradar a UEFA. Sem apoio de alguns países, Gianni Infantino só recuperaria seu prestígio no Velho Continente retirando o título da América do Sul.

Outro fator que contribuiria para essa suposta manipulação seria uma punição da Fifa à manifestação política de jogadores que abriram uma bandeira "As Malvinas são argentinas" após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal.

Vídeos do pré-jogo se somaram às suspeitas. Neles, Messi diz aos companheiros: "Vamos esquecer de tudo" e "Vamos sair para jogar". Outros jornalistas, como Yanina Latorre, respeitada apresentadora da América TV, apresentam outra versão. Segundo ela, o capitão do time motivava os companheiros e ao dizer para "esquecer de tudo" se referia a cansaço, reclamações e dificuldades.

Argentina de Messi perdeu a final para a Espanha. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Jogadores exibiram faixa após vitória sobre a Inglaterra. PAUL ELLIS / AFP

"Protesto"

Ainda assim, teoria ganhou adeptos. Torcedores, nas redes sociais, passaram a suspeitar do campeonato. Um deles chegou a dizer que a Argentina jogou atrás e terminou a partida sem finalizar a gol como uma espécie de protesto ao que precisaram se submeter.

Teorias da conspiração são clássicos de pós-Copa. O Brasil viveu a sua em 1998, quando espalhou-se, ainda nos primórdios da internet, a versão de que a CBF teria vendido o Mundial para a França por pressão da fornecedora de material esportivo. A frase: "Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados" até hoje é usada como meme.

Até o momento, nenhum veículo de credibilidade argentino deu voz às "denúncias". Ninguém da AFA se manifestou.

Apesar do vice, argentinos receberam jogadores com festa. LUIS ROBAYO / AFP

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