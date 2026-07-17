Premonição? As coincidências que envolvem a Argentina e a data da final da Copa do Mundo

Topo Gigio: Torcedor argentino repete em Buenos Aires comemoração de Enzo Fernández após gol sobre a Inglaterra na semifinal. LUIS ROBAYO / AFP

A Argentina entra em campo no domingo (19) em busca do tetra da Copa do Mundo. Além do futebol, argentinos poderão contar com algumas superstições para derrotar a Espanha. Zero Hora fez uma lista com as principais delas.

Premonição nas camisas

A mais recente coincidência ocorreu no jogo contra a Inglaterra, na quarta-feira (15), e envolve os jogadores De Paul, Otamendi e Montiel. Uma foto mostra os três lado a lado, com os números de suas camisas em destaque: 7, 19 e 4.

Para os torcedores, imagem representa a data da final, 19/7, e o quatro de Montiel estaria representando a quarta Copa do Mundo da Argentina.

Gols da Argentina

O número de gols marcados e sofridos pela Argentina durante a Copa também acendeu um alerta nos torcedores. Foram 19 gols a favor e sete contra, formando mais uma vez a data da final.

Final prevista em 2022?

Um vídeo da final entre Argentina e França em 2022 está circulando nas redes sociais. A imagem mostra os jogadores argentinos em formação durante o hino do país. As camisas aparecem na sequência: 19, 7, 20, 26, ou seja, 19/7/2026, a data da final da Copa do Mundo.

A final de 2022 traz ainda uma outra coincidência envolvendo as camisas dos jogadores. Após a conquista do título naquele ano, De Paul, Otamendi e Montiel abraçam Messi, formando o número 4, representando a quarta copa da Argentina, 19 e 7, a data da final neste ano.

Superstição dos torcedores

Além das coincidências acima, os argentinos seguem várias superstições com a esperança de erguer a taça da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

— Sou doente, sou obcecado por futebol —, declara Andrés González, contador argentino de 48 anos.

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Em sua casa no bairro popular de Liniers, na zona oeste de Buenos Aires, "ninguém sai do lugar que ocupou da última vez".

— Se você foi ao banheiro e saiu um gol, a gente te tranca lá. Você fica lá até o jogo acabar — diz Andrés González à AFP.

"Cábala"

Não é brincadeira. Trata-se de uma "cábala", uma superstição ou ritual à qual se atribui a capacidade de trazer sorte.

Até mesmo Javier Milei revelou na quinta-feira (16) que tem a sua própria superstição. Ele "de jeito nenhum" viajará para os Estados Unidos para assistir à final de domingo contra a Espanha. O presidente assistirá à partida na residência presidencial, "assim como no primeiro dia". É para dar sorte?

— Sim — resume Milei.