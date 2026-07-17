Premonição? As coincidências que envolvem a Argentina e a data da final da Copa do Mundo

A Argentina entra em campo no domingo (19) em busca do tetra da Copa do Mundo. Além do futebol, argentinos poderão contar com algumas superstições para derrotar a Espanha. Zero Hora fez uma lista com as principais delas.
Premonição nas camisas
A mais recente coincidência ocorreu no jogo contra a Inglaterra, na quarta-feira (15), e envolve os jogadores De Paul, Otamendi e Montiel. Uma foto mostra os três lado a lado, com os números de suas camisas em destaque: 7, 19 e 4.
Para os torcedores, imagem representa a data da final, 19/7, e o quatro de Montiel estaria representando a quarta Copa do Mundo da Argentina.
Gols da Argentina
O número de gols marcados e sofridos pela Argentina durante a Copa também acendeu um alerta nos torcedores. Foram 19 gols a favor e sete contra, formando mais uma vez a data da final.
Final prevista em 2022?
Um vídeo da final entre Argentina e França em 2022 está circulando nas redes sociais. A imagem mostra os jogadores argentinos em formação durante o hino do país. As camisas aparecem na sequência: 19, 7, 20, 26, ou seja, 19/7/2026, a data da final da Copa do Mundo.
A final de 2022 traz ainda uma outra coincidência envolvendo as camisas dos jogadores. Após a conquista do título naquele ano, De Paul, Otamendi e Montiel abraçam Messi, formando o número 4, representando a quarta copa da Argentina, 19 e 7, a data da final neste ano.
Superstição dos torcedores
Além das coincidências acima, os argentinos seguem várias superstições com a esperança de erguer a taça da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.
— Sou doente, sou obcecado por futebol —, declara Andrés González, contador argentino de 48 anos.
Em sua casa no bairro popular de Liniers, na zona oeste de Buenos Aires, "ninguém sai do lugar que ocupou da última vez".
— Se você foi ao banheiro e saiu um gol, a gente te tranca lá. Você fica lá até o jogo acabar — diz Andrés González à AFP.
"Cábala"
Não é brincadeira. Trata-se de uma "cábala", uma superstição ou ritual à qual se atribui a capacidade de trazer sorte.
Até mesmo Javier Milei revelou na quinta-feira (16) que tem a sua própria superstição. Ele "de jeito nenhum" viajará para os Estados Unidos para assistir à final de domingo contra a Espanha. O presidente assistirá à partida na residência presidencial, "assim como no primeiro dia". É para dar sorte?
— Sim — resume Milei.
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