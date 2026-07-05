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"Preciso dizer que a gratidão me move": Luís Roberto detalha tratamento contra câncer

Narrador participou do programa da TV Globo no dia do jogo do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final

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