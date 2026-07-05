Luís Roberto contou que a doença foi identificada durante um exame de rotina. Instagram / Arquivo pessoal

O narrador esportivo Luís Roberto participou do Domingão com Huck neste domingo (5) e falou sobre o tratamento contra um câncer descoberto em abril deste ano. Referência no jornalismo esportivo brasileiro, ele revelou que precisou abrir mão da cobertura da Copa do Mundo para priorizar a recuperação.

Diagnosticado com uma neoplasia cervical, tumor localizado na região do pescoço, o jornalista contou que a doença foi identificada durante um exame de rotina. Desde então, vem enfrentando um tratamento intenso, que incluiu 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia ao longo dos últimos dois meses.

Durante a entrevista, Luís Roberto afirmou que a gratidão tem sido fundamental neste momento da vida.

— Gratidão é uma palavra que, às vezes, a gente banaliza. Mas, neste momento da minha vida, em um dia tão especial, com a Seleção jogando eliminatória da Copa do Mundo, eu preciso dizer que a gratidão me move — disse

O narrador também destacou a relevância da saúde mental durante o processo de tratamento.

— Cada um de nós pode passar por um momento desses. Em um exame de rotina, descobrir que você tem um câncer e tem que correr para fazer um tratamento, que é pesado — detalhou.

A participação aconteceu em uma data simbólica para o jornalista, marcada pelo jogo da Seleção Brasileira contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, competição da qual ele deixou de participar profissionalmente após o diagnóstico.