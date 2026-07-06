A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe espanhola venceu Portugal com um gol no final do jogo que foi marcado por Merino.
Agora, a equipe liderada por Lamine Yamal espera o vencedor de Estados Unidos x Bélgica para descobrir seu próximo adversário no Mundial.
Veja como foi Portugal x Espanha
Os destaques de Portugal x Espanha
Tabela da Copa do Mundo 2026
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