Por vingança de 2010, Portugal de Cristiano Ronaldo desafia Espanha de Lamine Yamal

Em 2010, a Espanha levou a melhor sobre Portugal em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Venceu por 1 a 0, com gol de David Villa, e embalou para o título no Mundial da África do Sul. Nesta segunda-feira (6), as duas seleções se reencontram novamente nas oitavas de final. Será a hora do troco português? O jogo está marcado para às 16h, em Arlington, nos arredores de Dallas.
É o duelo da experiência de Cristiano Ronaldo contra a juventude de Lamine Yamal. Invicta, a Espanha passou tranquilamente pela Áustria na fase anterior. Portugal, com sofrimento, deixou a Croácia pelo caminho.
Solidez defensiva
A Espanha ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo. Muito pela capacidade de ficar com a bola dos volantes Rodri e Pedri. No ataque, a principal esperança é a velocidade de Yamal.
Sem Nico Williams, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Uruguai, Alex Baena tem cumprido a função. Oyarzabal, com quatro gols marcados, tem chamado a atenção pela efetividade.
— Portugal é muito mais do que o Cristiano. Na construção das jogadas, eles também têm jogadores muito bons. Será preciso controlar todos os aspectos do jogo e, principalmente, conduzir a partida da forma que nos convém — afirmou Rodri.
Abaixo das expectativas
Mesmo com um elenco estrelado, Portugal ainda não correspondeu às expectativas. Mesmo com um meio-campo formado por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, não consegue ser criativa.
Nem Cristiano Ronaldo, que disputa seu sexto e último Mundial, é unanimidade. Há quem defenda Gonçalo Ramos, autor do gol da classificação diante dos croatas.
— Vou aproveitar o último Mundial, porque será o meu último. E espero que não seja (contra a Espanha) o meu último jogo — ressaltou Cristiano Ronaldo.
Portugal e Espanha entram em campo por uma vaga nas quartas de final 16 anos depois. Um lado quer que o vencedor se repita. O outro quer se inspirar naquele roteiro e ganhar força para uma conquista inédita.
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