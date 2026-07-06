Copa do Mundo

Hora do troco?
Notícia

Por vingança de 2010, Portugal de Cristiano Ronaldo desafia Espanha de Lamine Yamal

Seleções se reencontram nas oitavas de final de uma Copa do Mundo

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Rafael Ramos

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