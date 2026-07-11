Copa do Mundo

Mudança
Notícia

Por que o árbitro mandou cobrar escanteio após gol anulado da Noruega? Veja o que diz a nova regra

Lances podem ser repetidos se houver infração antes de a bola entrar em jogo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS