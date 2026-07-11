Por que o árbitro mandou cobrar escanteio após gol anulado da Noruega? Veja o que diz a nova regra

Heggem marcou o gol após batida de escanteio da Noruega. Patricia de Melo Moreira / AFP

A Copa do Mundo de 2026 adotou novas regras de arbitragem. Algumas causam estranheza. Neste sábado (11), a Noruega balançou as redes após uma cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado depois da consulta do árbitro ao VAR. No entanto, o atleta norueguês repetiu a batida. O motivo? As novas determinações.

Odegaard realizou a cobrança de escanteio e Heggem aproveitou o imbróglio na área e conferiu o rebote de Pickford para recolocar a Noruega na frente. Porém, o gol foi anulado após Haaland empurrar Anderson antes cobrança.

Depois de consultar o VAR e explicar a sua decisão, o árbitro francês Clement Turpin mandou a Odegaard cobrar novamente o escanteio, causando estranheza a quem assistia ao jogo.

Heggem marcou para a Noruega, mas o árbitro anulou. Chandan Khanna / AFP

O motivo da repetição

A explicação para a repetição são as novas determinações implementadas pela Diretoria da Associação de Futebol Internacional (Ifab) nesta Copa do Mundo.

A regra diz que o árbitro de vídeo (VAR) agora poderá revisar quaisquer faltas de ataque que ocorram antes do início da jogada. Anteriormente, nenhuma infração era analisada até que a bola estivesse em jogo, mas agora o VAR pode intervir para sugerir uma ação disciplinar quando um reinício resultar em gol, pênalti, escanteio ou falta.

Com isso, os árbitros podem mandar repetir cobranças de bola parada se houver infração clara antes de a bola entrar em jogo. Exatamente o que aconteceu no gol anulado dos noruegueses.

Quem avançar de Noruega e Inglaterra enfrenta o vencedor de Argentina e Suíça nas semifinais. As seleções se enfrentam neste sábado, às 22h, em Kansas City.

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