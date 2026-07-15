Por que Messi foi o melhor e Thomas Tuchel o pior na semifinal da Copa do Mundo

Teve drama, de novo. Na segunda semifinal da Copa, disputada nesta quarta-feira (15), em Atlanta, melhor para a Argentina, que virou sobre a Inglaterra, venceu por 2 a 1 e chegou a mais uma final de Copa.
Na base da raça, a classificação veio. Se há espaço para heróis, também não faltam candidatos a vilão. Abaixo, o melhor e o pior da semifinal que definiu o adversário da Espanha na decisão da Copa de 2026.
O melhor
Os gols da vitória foram marcados no fim, por Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Mas o DNA da vitória da Argentina passa, invariavelmente, pelo craque do time. Lionel Messi foi, mais uma vez, decisivo.
Ele deu duas assistências decisivas, achando os companheiros bem posicionados. A Argentina é um time que se recusa a desistir, também, por Messi. Na música entoada nos estádios e no campo, a Scaloneta joga pelo seu 10.
O pior
A virada da Argentina teve o toque de gênio de Messi, mas também passou pela postura da Inglaterra. E o responsável direto por isso foi Thomas Tuchel. Na volta do intervalo, a Inglaterra recuou. Aceitou o jogo da Argentina, e baixou as linhas.
Os gols eram inevitáveis. Já nos acréscimos, com o 2 a 1 contra, Tuchel colocou em campo atacantes. Que nada puderam fazer para evitar a eliminação. Além disso, vai ter que acertar contas pendentes, com as convocações que deixou de fazer ainda antes da Copa.
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