Por onde anda Tore Andre Flo, norueguês carrasco da Seleção Brasileira na década de 1990

Matéria da Zero Hora do dia seguinte da derrota do Brasil para a Noruega. Reprodução Zero Hora / Agencia RBS

Brasil e Noruega se reencontrarão em Copas do Mundo no próximo domingo (5), às 17h, pelas oitavas de final. No primeiro confronto entre as duas seleções em mundiais, melhor para os europeus, que venceram por 2 a 1, de virada, em 1998.

Apesar de terem se enfrentado apenas uma vez em Copas, brasileiros e noruegueses jogaram quatro vezes. Em duas dessas partidas, um carrasco em comum: o centroavante Tore Andre Flo, que marcou três gols nas oportunidades que teve.

Na Copa de 1998, o norueguês foi um dos autores dos gols da vitória contra o Brasil. A lembrança da ocasião foi compartilhada por ele nas redes sociais (veja abaixo).

Ídolo norueguês, hoje com 53 anos, o ex-jogador é atualmente treinador. Ele comanda a seleção sub-17 da Noruega desde fevereiro de 2025. Antes, foi auxiliar técnico da equipe sub-21.

Como jogador, passou pelo Chelsea. Depois de pendurar as chuteiras, foi embaixador da equipe inglesa e atuou nas categorias de base e desenvolvimento. Como treinador de time profissional, comandou o Sogndal, entre 2022 e 2024, sem conquistar títulos.

O gol na Copa contra o Brasil

Após Bebeto abrir o placar no primeiro tempo, Rivaldo perdeu a bola no campo de ataque, e Tore Andre Flo foi lançado. Ele venceu Junior Baiano com um drible rápido, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, sem chance para Taffarel.

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Um ano antes, em amistoso, ele marcou duas vezes contra o Brasil. Na ocasião, a Noruega venceu por 4 a 2 em Oslo, capital norueguesa.

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