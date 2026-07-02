Copa do Mundo

"Viking algoz"
Notícia

Por onde anda Tore Andre Flo, norueguês carrasco da Seleção Brasileira na década de 1990

Ex-centroavante agora é técnico de futebol e comanda a seleção sub-17 da Noruega desde fevereiro de 2025

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