A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.
Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols da classificação dos argentinos. A decisão será contra a Espanha, no domingo (19).
Veja como foi Inglaterra x Argentina
Escalações de Inglaterra x Argentina
Estatísticas de Inglaterra x Argentina
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲