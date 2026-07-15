A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols da classificação dos argentinos. A decisão será contra a Espanha, no domingo (19).

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Messi encara a marcação inglesa. THOMAS COEX / AFP

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