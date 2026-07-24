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Campeão mundial aceita acordo e será o novo treinador da Itália, diz jornal

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transações do futebol internacional, também cravou o acerto entre o ex-jogador

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Estadão Conteúdo

Rubens Guilherme Santos

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