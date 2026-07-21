Piloto de avião brinca que Argentina foi campeã da Copa do Mundo e leva torcedores ao delírio; veja vídeo

Em um voo de Buenos Aires até Madri, durante a final da Copa do Mundo, um piloto espanhol fez uma pegadinha com os passageiros argentinos. Ele deu a entender que a Argentina foi campeã mundial — e o avião inteiro acreditou.
Uma passageira gravou o momento e enviou para a sobrinha, que postou no Tiktok, pelo perfil @willermina. O vídeo já superou as 13 milhões de visualizações.
A tiktoker contou, em entrevista ao g1, que a tia viajava para visitá-la em Alicante.
— Durante o voo, iam avisando que o jogo estava 0 a 0 e dando atualizações. Até que o piloto fez esse anúncio e, bem, foi decepcionante. Havia crianças comemorando, pessoas mais velhas também, e, por causa dessa brincadeira todos ficaram muito tristes — contou.
O piloto fez o anúncio lembrando que a final entre Espanha e Argentina foi equilibrada e, na sequência, diz que a equipe de voo "gostaria de parabenizar os compatriotas argentinos".
Os argentinos começaram a gritar e celebrar o suposto título. No entanto, poucos segundos depois, o comandante revelou que quem conquistou a taça foi a Espanha.
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