Copa do Mundo

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Piloto de avião brinca que Argentina foi campeã da Copa do Mundo e leva torcedores ao delírio; veja vídeo

Passageira enviou imagens para a sobrinha, que viralizou nas redes sociais

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