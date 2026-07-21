Copa do Mundo

Polêmica

"Petulante e vergonhoso": jornal inglês detona Messi por tentar usar Lei Vini Jr. a seu favor

Publicação chegou a comparar o comportamento do argentino ao de uma "criança mimada"

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS