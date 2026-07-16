Pelé, Maradona ou Messi: quem é o maior jogador da história? Vote na enquete 

Aos 39 anos, Messi chega para sua terceira final de Copa do Mundo, o que requentou um debate antigo: quem é o maior jogador da história?
Pelé
- É lembrado como o rei do futebol e foi tri campeão mundial com o Brasil. Foram 1282 gols na carreira, sendo 95 pela seleção.
Messi
- O atual camisa 10 argentino chega a mais uma decisão como o maior artilheiro da história do torneio, com 21 gols.
Maradona
- Foi o capitão e grande responsável pela vitória da seleção na Copa do Mundo de 1986, quando também marcou o "gol do século". Na carreira, marcou 345 gols.
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