Pedro Ernesto narra mais uma final em sua 13ª cobertura de Copas do Mundo: "Sou muito destemido"

— Para que eu possa dizer para todo o Brasil: eu sou pentacampeão! Encho a boca, encho o pulmão de ar para gritar que sou pentacampeão!!!

Foi assim que Pedro Ernesto Denardin narrou, pela Rádio Gaúcha, o segundo gol de Ronaldo Nazário contra a Alemanha, na final da Copa de 2002, confirmando o quinto título da história da Seleção Brasileira.

Neste domingo (19), Pedro contará mais uma vez a história de uma final de Mundial. Infelizmente, sem o Brasil em campo, mas com toda a emoção que a decisão entre Espanha e Argentina merece. Aos 76 anos, o narrador número 1 da Rádio Gaúcha desde 1996 está cobrindo sua 13ª Copa — uma trajetória que começou na Argentina, em 1978.

— Sou muito destemido. Não fiquei nervoso na primeira Copa, muito menos na 13ª. Tenho um trabalho para executar, tenho que narrar. Não há problema de frio na barriga ou de nervosismo. Tenho uma tarefa para cumprir e vou atrás dela, sempre muito preocupado em fazer o melhor possível — comenta.

No vídeo acima, Pedro relembra bastidores e histórias que passou por todas essas Copas.

Trajetória

Daquele Mundial na Argentina, aliás, a lembrança mais marcante de Pedro foi a goleada da seleção argentina por 6 a 0 sobre o Peru, que colocou os donos da casa na final. Ele cita essa partida como um exemplo de como a Copa do Mundo evoluiu em termos de segurança.

— Aquele jogo não tinha nada de segurança. Hoje é completamente diferente.

Depois de anos atuando como repórter em Copas do Mundo, Pedro recebeu, em 1996, o bastão de Armindo Antônio Ranzolin para se tornar o narrador principal da Gaúcha. Desde então, foi a voz da rádio nos Mundiais, cobrindo o penta, em 2002, o traumático 7 a 1, em 2014, e a eletrizante final entre Argentina e França, em 2022.

Com todo esse currículo, Pedro Ernesto foi um dos profissionais homenageados, em 2022, pela Associação Internacional de Imprensa Esportiva (AIPS) com uma réplica em miniatura da taça, concedida aos profissionais que tinham atuado em oito ou mais coberturas do maior evento do futebol.