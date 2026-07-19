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Pedro Ernesto narra mais uma final em sua 13ª cobertura de Copas do Mundo: "Sou muito destemido"

Neste domingo, ele contará mais uma vez a história de uma decisão de Mundial

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