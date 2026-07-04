Paraguai luta, mas França vence com gol de Mbappé e vai enfrentar Marrocos nas quartas da Copa

Mbappe marcou de pênalti para classificar a França. Charly Triballeau / AFP

A bravura "charrua" segurou a atual vice-campeã do mundo por quase três quartos de partida. O Paraguai foi valente, mas a qualidade da França prevaleceu. Vitória de Mbappé e companhia por 1 a 0 em um jogo nervoso na Filadélfia, na noite deste sábado (4). Os franceses estão nas quartas de final da Copa.

Foi justamente o artilheiro francês quem anotou o único gol da partida. De pênalti, no segundo tempo, deslocou o goleiro para garantir a passagem, com certo sofrimento, pelas oitavas do Mundial. Mbappé chegou ao sétimo na Copa, e divide a artilharia com Messi.

O adversário na próxima fase será o Marrocos que, mais cedo, goleou o Canadá. A partida de quartas de final acontece na quinta-feira (9), às 17h, em Boston.

Paraguai resiste nos primeiros 45

Para a partida, o técnico Didier Deschamps não contou com o volante Tchouamení. Com um desconforto na coxa, ele ficou fora da partida. Para o lugar dele, foi escolhido Koné.

Com uma linha de cinco na defesa, o Paraguai fez o que era esperado. Se postou atrás e entregou a bola para a França. Os europeus, por outro lado, exerciam um jogo de paciência, baseado no domínio da posse de bola.

Até a parada para hidratação, no entanto, não houve grandes chances criadas de lado a lado. No máximo, pela França, um chute de fora da área de Koné, que passou raspando a trave direita de Gill, mas sem tanto perigo.

Paraguai resistiu. E a França começou a se irritar. Aos 34 minutos, o clima esquentou. Mbappé foi segurado por Cubas, e empurrou o paraguaio. Os jogadores formaram um "bolinho", mas logo a turma do "deixa disso" apareceu para separar.

E o nível em que o Paraguai competiu se manteve até o fim. A França até tentou igualar na imposição e na velocidade. Finalizou algumas vezes na reta final, mas ao intervalo o placar seguia zerado.

Mbappé marca de pênalti

Mbappé chegou a sete gols na Copa. Jewel Samad / AFP

Na volta do segundo tempo, com as duas equipes sem alterações, o Paraguai investiu com algumas escapadas. Especialmente com o camisa 10, Almirón, pelo lado do campo.

A França, por outro lado, via o relógio virar inimigo. A melhor chance na volta do intervalo saiu com um chute de fora da área de Koné, que veio com muito perigo. Gill espalmou para escanteio.

Para tentar mudar o cenário, entrou a joia do PSG, Desiré Doué. E teve impacto imediato. Fez bela jogada individual, foi para cima de Diego Gómez, que derrubou o ponta dentro da área. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou a penalidade. Mbappé bateu, e com muita categoria, deslocou o goleiro para abrir o placar.

Na reta final, o Paraguai até tentou. Se manteve valente na marcação, e arriscou no "tudo ou nada" para tentar levar a partida ao menos para a prorrogação. No entanto, o gol não saiu.

O último suspiro de esperança veio dos pés de Maurício, ex-Inter. Já perto dos 90 minutos, o meia abriu espaço e finalizou de fora da área. Maignan caiu para fazer a defesa e confirmar a vaga dos franceses nas quartas de final.

Franceses comemoraram vaga nas quartas após o apito final. Jewel Samad / AFP

Ainda assim, os comandados de Gustavo Alfaro saíram de cabeça erguida pela bela Copa feita por Paraguai. Já os franceses seguem vivos em busca do tricampeonato.

Leia Mais Mbappé x Messi: veja como está a disputa pela artilharia em Copas do Mundo