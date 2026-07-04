Paraguai luta, mas França vence com gol de Mbappé e vai enfrentar Marrocos nas quartas da Copa

A bravura "charrua" segurou a atual vice-campeã do mundo por quase três quartos de partida. O Paraguai foi valente, mas a qualidade da França prevaleceu. Vitória de Mbappé e companhia por 1 a 0 em um jogo nervoso na Filadélfia, na noite deste sábado (4). Os franceses estão nas quartas de final da Copa.
Foi justamente o artilheiro francês quem anotou o único gol da partida. De pênalti, no segundo tempo, deslocou o goleiro para garantir a passagem, com certo sofrimento, pelas oitavas do Mundial. Mbappé chegou ao sétimo na Copa, e divide a artilharia com Messi.
O adversário na próxima fase será o Marrocos que, mais cedo, goleou o Canadá. A partida de quartas de final acontece na quinta-feira (9), às 17h, em Boston.
Paraguai resiste nos primeiros 45
Para a partida, o técnico Didier Deschamps não contou com o volante Tchouamení. Com um desconforto na coxa, ele ficou fora da partida. Para o lugar dele, foi escolhido Koné.
Com uma linha de cinco na defesa, o Paraguai fez o que era esperado. Se postou atrás e entregou a bola para a França. Os europeus, por outro lado, exerciam um jogo de paciência, baseado no domínio da posse de bola.
Até a parada para hidratação, no entanto, não houve grandes chances criadas de lado a lado. No máximo, pela França, um chute de fora da área de Koné, que passou raspando a trave direita de Gill, mas sem tanto perigo.
Paraguai resistiu. E a França começou a se irritar. Aos 34 minutos, o clima esquentou. Mbappé foi segurado por Cubas, e empurrou o paraguaio. Os jogadores formaram um "bolinho", mas logo a turma do "deixa disso" apareceu para separar.
E o nível em que o Paraguai competiu se manteve até o fim. A França até tentou igualar na imposição e na velocidade. Finalizou algumas vezes na reta final, mas ao intervalo o placar seguia zerado.
Mbappé marca de pênalti
Na volta do segundo tempo, com as duas equipes sem alterações, o Paraguai investiu com algumas escapadas. Especialmente com o camisa 10, Almirón, pelo lado do campo.
A França, por outro lado, via o relógio virar inimigo. A melhor chance na volta do intervalo saiu com um chute de fora da área de Koné, que veio com muito perigo. Gill espalmou para escanteio.
Para tentar mudar o cenário, entrou a joia do PSG, Desiré Doué. E teve impacto imediato. Fez bela jogada individual, foi para cima de Diego Gómez, que derrubou o ponta dentro da área. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou a penalidade. Mbappé bateu, e com muita categoria, deslocou o goleiro para abrir o placar.
Na reta final, o Paraguai até tentou. Se manteve valente na marcação, e arriscou no "tudo ou nada" para tentar levar a partida ao menos para a prorrogação. No entanto, o gol não saiu.
O último suspiro de esperança veio dos pés de Maurício, ex-Inter. Já perto dos 90 minutos, o meia abriu espaço e finalizou de fora da área. Maignan caiu para fazer a defesa e confirmar a vaga dos franceses nas quartas de final.
Ainda assim, os comandados de Gustavo Alfaro saíram de cabeça erguida pela bela Copa feita por Paraguai. Já os franceses seguem vivos em busca do tricampeonato.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar