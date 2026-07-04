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Paraguai luta, mas França vence com gol de Mbappé e vai enfrentar Marrocos nas quartas da Copa

Artilheiro da Copa ao lado de Messi, camisa 10 francês anotou de pênalti em jogo muito nervoso; confronto contra os africanos acontece na quinta-feira, em Boston 

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Nicholas Lyra

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