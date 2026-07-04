Paraguai e França se reencontram em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Paraguai e França se enfrentam por vaga nas quartas de final. ODD ANDERSEN,CHARLY TRIBALLEAU / AFP

São 28 anos que separam um jogo do outro, mas a narrativa de Paraguai x França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, pode ser a mesma. As seleções se enfrentaram em 1998 e os franceses, considerados favoritos, venceram na prorrogação, com o extinto gol de ouro.

Neste sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, os países decidem quem irá às quartas de final da Copa de 2026, novamente com a França carregando o favoritismo e o Paraguai jogando por uma bola.

A tática dos paraguaios deu resultado contra outra gigante europeia. Na fase anterior, vitória nos pênaltis sobre a tetracampeã Alemanha. Porém, desta vez, o adversário é ainda mais forte.

A França vem encantando ao longo do Mundial, com shows coletivos e individuais de Mbappé, Olise, Dembélé e grande elenco. Os bicampeões mundiais não deram chance à Suécia na fase de 16 avos: goleada por 3 a 0.

Armadilha paraguaia

Assim como em 1998, o Paraguai deve entrar em campo com o objetivo de se defender e sobreviver o máximo possível, para quem sabe num contra-ataque ser efetivo e marcar.

No confronto anterior, os paraguaios seguraram o 0 a 0 por 114 minutos. Uma defesa que contava com Chilavert, Gamarra, Ayala e Arce jogou bem, porém, Laurent Blanc marcou o gol que classificou os franceses. A campanha terminou com o então inédito título mundial.

Aquela equipe contava Robert Pires, que saiu do banco para construir a jogada do gol francês. O ex-jogador considera o duelo contra o Paraguai o mais difícil da campanha de 1998.

— O Paraguai colocou sua identidade e suas convicções em jogo, com um futebol bem agressivo. O objetivo deles era levar a partida para os pênaltis. Eles só defenderam e confiavam muito no Chilavert. Nós não conseguíamos encontrar uma oportunidade. Quando você não consegue achar aberturas, começa a se irritar, os nervos ficam à flor da pele. Foi uma situação realmente tensa — disse Pires, em entrevista ao site da Fifa.

O atual treinador da França, Didier Deschamps, também esteve em campo naquele jogo. Ele era o capitão da equipe e sentiu na pele a dificuldade de superar os paraguaios. Mesmo quase três décadas depois, a tentativa de armadilha deve ser a mesma.

— Os paraguaios vão jogar com as linhas muito baixas, defendendo ao máximo. Eles têm uma equipe forte e agressiva. Vão tentar segurar o jogo o máximo possível, desestabilizar os franceses, jogar com o psicológico e deixá-los irritados. É por isso que, nesse tipo de partida, o mais complicado é achar o primeiro gol. Se ele chegar cedo, ótimo. Mas, se demorar muito, as coisas podem ficar frustrantes. O mais importante é não entrar no jogo do Paraguai — aconselhou Pires.

Prováveis times

Se em 1998 a França não contou com Zidane, por conta de suspensão, em 2026 a equipe terá força máxima. Deschamps deve escalar Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

Do outro lado, o técnico Gustavo Alfaro terá um retorno importante. Diego Gómez retorna ao meio de campo após cumprir suspensão. Na zaga, no entanto, Alderete segue fora por conta de lesão.

O provável time do Paraguai tem: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Junior Alonso; Cubas, Galarza e Diego Gómez; Almirón, Enciso e Ávalos.