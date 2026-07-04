Copa do Mundo

28 anos depois
Notícia

Paraguai e França se reencontram em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta sábado (4), às 18h, na Filadélfia

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Alex Torrealba

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