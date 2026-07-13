Para quem você vai torcer na reta final da Copa do Mundo? Vote na enquete

Quatro países seguem com o sonho vivo de conquistar a Copa do Mundo de 2026. Infelizmente, o Brasil já ficou pelo caminho. Por isso, Zero Hora quer saber para quem vai sua torcida na reta final do Mundial?
Nas semifinais, Espanha e França disputarão uma vaga para a final, na terça-feira (14), às 16h. No dia seguinte, no mesmo horário, Argentina e Inglaterra medem forçar pela segunda vaga na decisão.
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