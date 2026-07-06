Copa do Mundo

Queda precoce
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Para quem você vai torcer depois da eliminação do Brasil? Vote na enquete

Derrota para a Noruega nas oitavas de final abre um espaço de torcida para quem seguirá acompanhando a Copa do Mundo

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Zero Hora

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