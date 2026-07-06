Para quem você vai torcer depois da eliminação do Brasil? Vote na enquete

Sem o Brasil na Copa do Mundo, após a eliminação para a Noruega, para quem vai a torcida dos brasileiros que seguirão acompanhando o torneio? Ainda há muita competição em jogo e grandes seleções brigando pelo título.
A escolha por uma nova equipe para torcer no Mundial pode ser por apreço por algum jogador, por origem familiar ou simplesmente por simpatizar com o país. Zero Hora quer saber, para quem vai a sua torcida na Copa do Mundo a partir de agora?
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