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Para fechar a trilogia entre Messi e Salah, Argentina e Egito disputam vaga nas quartas de final

Equipes se enfrentam a partir das 13h em Atlanta

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João Praetzel

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