Para fechar a trilogia entre Messi e Salah, Argentina e Egito disputam vaga nas quartas de final

Salah e Messi se enfrentam nesta terça (07). Foto por FRANCK FIFE / / AFP

Dois dos principais nomes do cenário mundial se reencontrarão nesta terça-feira (7) em um dia que promete ser quente (dentro e fora de campo) em Atlanta. Lionel Messi defendeu Barcelona e PSG no período que passou pela Europa. Mohamed Salah passou por Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma e Liverpool, clube que se despediu ao término da temporada.

Os dois, no entanto, só se enfrentaram em duas ocasiões pelos clubes. Nos jogos que já passaram, vantagem para Messi, com uma vitória e um empate. O terceiro dos encontros talvez seja também o último. A partir das 13h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, serão 90 ou 120 minutos para definir um novo herói.

O favoritismo é claro. A Argentina, atual campeã mundial, chega às oitavas de final depois de uma suada vitória por 3 a 2 na prorrogação contra a resiliente Cabo Verde.

O técnico Lionel Scaloni deve manter a base que vem jogando desde o começo do Mundial, com a grande dúvida no comando do ataque entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Além disso, o treinador confirmou o retorno de Leandro Paredes ao time, recuperado de lesão.

— Paredes é um jogador fundamental. Com ele em campo, a equipe gira de outra maneira. Quando a bola passa por ele, a distribuição é boa, encontramos jogadores em diferentes áreas do campo com passes muito mais verticais — explicou Scaloni em coletiva de imprensa.

Os argentinos devem entrar em campo com Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul, Paredes, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Do lado do Egito, a maior preocupação, por óbvio, é Lionel Messi. O técnico Hossam Hassan foi questionado sobre o camisa 10 argentino e mostrou respeito ao atacante do Inter Miami.

— Independentemente do rival, vamos com tudo. Argentina tem uma lenda, que é o Messi. Devemos respeitar a todos, ao coletivo. É futebol. Não podemos subestimar e nem pensar de maneira negativa. Levo tempo trabalhando com meus jogadores para impor nosso estilo e fazemos isso independente do ranking da Fifa do rival.

Hassan prometeu também que a sua equipe vai manter sua identidade e modelo de jogo. Existe a possibilidade que ele mantenha o rodízio no ataque do time, optando pela entrada de Trézéguet no lugar de Zico ou de Omar Marmoush.

O Egito deve ser escalado com: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.

Quem passar do confronto entre Argentina e Egito vai enfrentar o vencedor de Suíça e Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo.