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Para "cumprir tabela" e derrota no fim: como foi o único jogo entre Brasil e Noruega em Copas

Já classificada, Seleção de Zagallo perdeu por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos na Copa de 1998

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Nicholas Lyra

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