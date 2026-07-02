Para "cumprir tabela" e derrota no fim: como foi o único jogo entre Brasil e Noruega em Copas

O domingo (5) vai marcar um reencontro 28 anos depois. No Velodrome de Marselha, em junho de 1998, Brasil e Noruega se encontraram pela única vez em Copas do Mundo.
O jogo não é de boas lembranças aos brasileiros: os europeus venceram o jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos – 2 a 1 de virada, com gol no fim.
A torcida será para uma realidade diferente agora. Brasil e Noruega fazem um jogo eliminatório. Às 17h, se enfrentam em Nova Jersey pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Como foi o jogo da Copa de 98
O cenário era o mais tranquilo possível para o Brasil. Com vitórias nos dois primeiros jogos (Escócia por 2 a 1 e o Marrocos por 3 a 0), a seleção de Zagallo chegou ao confronto classificada e com a primeira posição no Grupo A assegurada.
Os outros três países brigavam pela segunda vaga. A Noruega, com dois empates (2 a 2 com Marrocos e 1 a 1 com a Escócia) chegou ao jogo na segunda colocação.
Se não vencesse, dependeria do outro resultado. A vitória de Marrocos por 3 a 0 sobre a Escócia teria eliminado os europeus.
Ou seja, o Brasil entrou "de sangue doce" na partida em Marselha, em 23 de junho de 1998. No primeiro tempo, pouca coisa aconteceu, e a partida foi ao intervalo com o placar zerado.
O que de mais importante aconteceu naquele jogo ficou nos 10 minutos finais. No canal da Fifa no YouTube, inclusive, há um vídeo clássico com os 10 minutos finais da partida, com o título 10-Minute Lost Classic (veja aqui).
Aos 33, o Brasil abriu o placar. Denílson foi a linha de fundoe cruzou. Bebeto mergulhou de peixinho para abrir o placar, que parecia encaminhar a vitória e os 100% da Seleção na primeira fase.
Minutos depois veio o empate. Rivaldo perdeu a bola no campo de ataque e Tore Andre Flo foi lançado. Ele venceu Junior Baiano com um drible rápido, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, sem chance para Taffarel.
A Noruega foi para a pressão e chegou à virada com um pênalti polêmico aos 44. Rekdal bateu: 2 a 1.
Um bastidor curioso daquele dia. Bebeto e Dunga haviam batido boca na partida anterior. Indignado, o capitão ficou o jogo inteiro contra a Noruega sem falar uma palavra. Coincidência ou não, a Seleção seria derrotada. Na fase seguinte, os gritos e as ordens reapareceram.
Naquela Copa, a Noruega não foi longe. Na fase seguinte, levou 1 a 0 da Itália, também em Marselha, e deu adeus à competição. Já o Brasil foi finalista, perdendo para a França por 3 a 0 e adiando o sonho do pentacampeonato.
Brasil 1x2 Noruega
3ª rodada da fase de grupos da Copa de 1998
Brasil (1)
Taffarel; Cafu, Junior Baiano, Gonçalves e Roberto Carlos; Dunga, Leonardo; Rivaldo, Denílson; Ronaldo, Bebeto. Técnico: Zagallo
Noruega (2)
Frode Grodas; Henning Berg, Dan Eggen, Ronny Johnsen, Stig Bjornebye; Havard Flo (Solskjaer), Kjetil Rekdal, Roar Strand (Mykland), Oyvind Leonhardsen, Vidar Riseth; Tore Andre Flo. Técnico: Egil Olsen.
Gols: Bebeto (B), aos 23/2ºT; Andre Flo (N), aos 38/2ºT, e Rekdal (N), aos 44/2ºT
Data: 23/6/1998
Local: Estádio Velodrome, em Marselha (FRA)
Brasil nunca venceu
Para além dos encontros em Copa, a Noruega é um adversário indigesto para o Brasil. Foram outros três encontros, com mais uma vitória norueguesa e outros dois empates.
- Noruega 1 x 1 Brasil - amistoso, em julho de 1988
- Noruega 4 x 2 Brasil - amistoso, em maio de 1997
- Noruega 1 x 1 Brasil - amistoso, em agosto de 2006
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