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Roma

Itália contrata Maldini e Leonardo para voltar às Copas após ficar de fora três vezes seguidas

Zagueiro e lateral será diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, e brasileiro será seu assessor

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AFP

Estadão Conteúdo

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