Itália contrata Maldini e Leonardo para voltar às Copas após ficar de fora três vezes seguidas

Maldini (E) e Leonardo (D) vão comandar a seleção italiana. FIGC/Giuseppe Cacace / Divulgação/AFP

O lendário ex-capitão do Milan Paolo Maldini foi nomeado diretor técnico da Federação Italiana de Futebol (FIGC) neste sábado (11), dentro do processo de reconstrução após a Azzurra não se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"É com grande satisfação que o presidente da FIGC, Giovanni Malagò, anuncia que Paolo Maldini aceitou o cargo de diretor técnico", declarou a entidade em um breve comunicado.

O ex-jogador brasileiro Leonardo, que foi diretor esportivo de Paris Saint-Germain e Milan e campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994, vai trabalhar ao lado de Maldini como assessor.

Um dos maiores defensores da história do futebol italiano, Maldini construiu toda a sua trajetória nos campos com a camisa do Milan. Após encerrar a carreira, ele trabalhou como diretor do time rubro-negro entre os anos de 2018 e 2023.

Já Leonardo, que chegou a ter uma breve experiência como treinador, se fixou como dirigente. Além do Milan, ele também foi diretor na Inter de Milão, no Antalyaspor, da Turquia e, por último, no Paris Saint-Germain.

Reestruturação

A primeira missão será reestruturar a seleção italiana, que ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

A última participação italiana foi em 2014, no Brasil, quando a 'Azzurra' não conseguiu passar da fase de grupos. Desde então, a única grande conquista foi o título da Eurocopa em 2021.

Giovanni Malagò foi eleito presidente da Federação Italiana no final de junho, e enfrenta a tarefa de nomear um novo técnico para substituir Gennaro Gattuso, que deixou o comando da equipe depois que a Itália perdeu a repescagem das eliminatórias europeias para o Mundial de 2026 contra a Bósnia e Herzegovina, no final de março.