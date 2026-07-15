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"Os Estados Unidos devem voltar a sediar a Copa em breve", defende diretor da Casa Branca 

Americanos já estariam se articulando para sediar novamente o torneio

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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