Os dois principais diagnósticos da Seleção para a eliminação precoce na Copa do Mundo

A avaliação é de que o alto número de gols perdidos foi a causa fundamental para a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

Porém, além disso, há o entendimento de que o posicionamento mais recuado do meia Ødegaard surpreendeu taticamente o time de Carlo Ancelott.

Bruno Guimarães errou um pênalti no primeiro tempo. Angela Weiss / AFP

1) Gols perdidos

A comissão técnica e os jogadores avaliam que a Seleção poderia ter vencido a Noruega, não fosse o alto número de gols perdidos.

Além do pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães no primeiro tempo e da grande chance não aproveitada por Endrick na segunda etapa, o entendimento é de que o Brasil teve muito mais oportunidades de gol que o adversário.

No segundo tempo, Endrick recebe passe de Vini Jr., avança livre e cara a cara com o goleiro da Noruega joga pra fora. Odd Andersen / AFP

Porém, com Haaland, a Noruega foi mais efetiva.

— Nós tivemos muitas oportunidades para fazer gols e não conseguimos concluir. Eles tiveram duas ou três oportunidades e fizeram dois gols. Esse foi o grande resumo do jogo — definiu o volante Casemiro.

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A análise é compartilhada por Ancelotti:

— Durante 70 minutos o jogo estava sob controle, mas o Haaland acabou decidindo — avaliou.

Atacante da Noruega marcou os dois gols da vitória da seleção europeia. Jewel SAMAD / AFP

2) Posicionamento de Ødegaard

Conforme avaliação interna, o posicionamento mais recuado do meia da Noruega, Ødegaard, surpreendeu a Seleção.

Como o maestro do Arsenal estava mais atrás do que o habitual, os jogadores do Brasil tiveram receio de pressionar o adversário como gostariam.

Ødegaard ditou o ritmo do meio de campo norueguês. Angela Weiss / AFP

— Era mais complicado fazer pressão alta, porque a Noruega baixava muito Ødegaard, então era um risco para a velocidade do Haaland no um contra um — explicou Ancelotti.

A opinião foi compartilhada pelo atacante Vinícius Júnior.