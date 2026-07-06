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Os dois principais diagnósticos da Seleção para a eliminação precoce na Copa do Mundo

Apesar da derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, técnico Carlo Ancelotti segue no cargo e já projeta o Mundial 2030

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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