Orjan Nyland: quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti de Bruno Guimarães

Atualmente, Nyland atua no Sevilla, da Espanha, e construiu uma carreira marcada por passagens em diferentes ligas europeias. Jewel SAMAD / AFP

O sonho do Hexa está adiado com a eliminação do Brasil para a Noruega por 2 a 1. Mas antes, aos 13 minutos do primeiro tempo do duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Orjan Nyland chamou a atenção do mundo do futebol ao defender a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Experiente e um dos líderes da geração norueguesa, o goleiro é peça fundamental da equipe comandada por Ståle Solbakken.

Nascido em Volda, na Noruega, em 10 de setembro de 1990, Nyland tem 35 anos e acumula mais de uma década defendendo a seleção principal do país. Com 1m92cm de altura, o arqueiro se destaca pela segurança nas bolas aéreas, reflexos rápidos e capacidade de liderança dentro de campo.

Goleiro do Sevilla

Atualmente, Nyland atua no Sevilla, da Espanha, e construiu uma carreira marcada por passagens em diferentes ligas europeias. Revelado pelo Hodd, da Noruega, ganhou notoriedade em 2012 ao ser decisivo na conquista da Copa da Noruega, sendo eleito o melhor jogador da final. O desempenho abriu as portas para uma transferência ao Molde, um dos principais clubes do país.

A trajetória internacional começou em 2015, quando se transferiu para o Ingolstadt, da Alemanha. Depois, passou pelo futebol inglês, defendendo Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading. Também teve uma rápida passagem pelo RB Leipzig antes de seguir para o Sevilla, clube pelo qual se consolidou no cenário europeu.

Orjan Nyland defendeu pênalti de Guiamarães. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Seleção da Noruega

Pela seleção da Noruega, Nyland estreou em 2013 e se tornou presença constante nas convocações. Com mais de 70 partidas pelo país, participou ativamente da campanha que recolocou os noruegueses em uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência, formando a espinha dorsal da equipe ao lado de nomes como Erling Haaland e Martin Ødegaard.

O destaque de Nyland na Copa já havia aparecido na vitória sobre a Costa do Marfim, quando realizou importantes intervenções para garantir a classificação da Noruega ao mata-mata. Contra o Brasil, porém, o momento mais marcante veio logo no início da partida, ao defender a cobrança de Bruno Guimarães e manter o placar zerado.

Agora, os noruegueses enfrentam o vencedor de México ou Inglaterra, que jogam neste domingo (5), às 21h (de Brasília) no Estádio Azteca, na Cidade do México.