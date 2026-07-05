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Orjan Nyland: quem é o goleiro da Noruega que defendeu pênalti de Bruno Guimarães

Jogo pelas oitavas de final da Copa ocorre no MetLife Stadium, em Nova Jersey

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