Oito coadjuvantes de luxo das seleções que disputam as quartas de final da Copa do Mundo

Dembélé é um coadjuvante de luxo da França. FRANCK FIFE / AFP

Qual é a linha que separa o protagonista do coadjuvante? Há filmes e jogos em que o personagem secundário se destaca mais do que a figura central da trama. A Copa do Mundo apresenta alguns casos destes.

Zero Hora apresenta a seguir um jogador coadjuvante de cada uma das seleções que estão nas quartas de final do Mundial e quem podem roubar a cena nas partidas decisivas.

França

É pesado dizer quem são os protagonistas desta França estrela. Se não fosse a presença de Mbappé e seus sete gols, o time de Didier Deschamps teria uma mão cheia de candidatos a serem protagonistas. Entre os principais concorrentes está Ousmane Dembélé.

O atacante do PSG marcou quatro vezes nesta Copa. Só Mbappé, Messi, Kane e Haaland vencerem os goleiros mais vezes. Rápido e habilidoso, Dembélé confunde zagueiros e goleiros a cada lance devido a sua capacidade de chutar com os pés direito e esquerdo com a mesma precisão.

Marrocos

Ounahi marcou golaço contra o Canadá. PAUL ELLIS / AFP

Um golaço marcou Azzedine Ounahi no 3 a 0 de Marrocos sobre o Canadá. Enquanto Hakimi e Brahim Díaz chamam mais atenção, o jogador do Girona tem passes e uma finalizações precisas para ajudar os protagonistas marroquinos em mais uma campanha história.

Espanha

Oyarzabal é o artilheiro espanhol na Copa. ETIENNE LAURENT / AFP

Um artilheiro pode ser coadjuvante? Pode. Os olhos do mundo estão sobre a primeira Copa de Lamine Yamal. O atacante espanhol chegou lesionado. Coube a um coadjuvante sustentar a campanha da Espanha nesta Copa.

Mikel Oyarzabal marcou quatro vezes. Ele é o centroavante da Fúria. Sem o cartaz de outros companheiros de seleção, mostrou eficiência e posicionamento refinados. Parece que o atacante da Real Sociedad surgiu do nada, mas ele é o sexto maior artilheiro da sua seleção, com 29 gols.

Bélgica

Trossard também faz parte da geração belga. ETIENNE LAURENT / AFP

A tão amada quanto odiada geração belga contou com nomes de De Bruyne, Courtois, Lukaku. Mas um nome pouco citado no meio dessas estrelas mostrou-se vital para a Bélgica seguir viva na Copa do Mundo.

Habilidoso e dinâmico, Trossard tem sido um dos jogadores mais eficientes na campanha belga. Foi decisivo com gols contra a Nova Zelândia. Com assistências, o meia do Arsenal ajudou sua equipe nos dois jogos do mata-mata.

Noruega

Odegaard é o fiel escudeiro de Haaland. LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Existem atuações que não aparecem nas estatísticas. O nome de Odegaard não foi narrado marcando um gol pela Noruega. Ele não se incomoda de jogar à sombra de Haaland.

O meia articula o jogo norueguês e concedeu três assistências nesta Copa do Mundo. Além de passes precisos, ajuda a sustentar o jogo e ditar o ritmo da partidas em momentos de dificuldade.

Inglaterra

Gordomn foi contratado pelo Barcelona. ODD ANDERSEN / AFP

Kane e Bellingham seriam, na versão 2026 da Inglaterra, como Paul McCartney e John Lenon. Anthony Gordon é o principal candidato a ser George Harrison, um coadjuvante com capacidade de brilhar.

Recém-contratado pelo Barcelona, o ponta é o responsável por dar velocidade e dribles ao setor ofensivo da Inglaterra. Tem duas assistências na Copa do Mundo.

Argentina

Lisandro ajuda a construir jogadas desde a defesa. Odd ANDERSEN / AFP

Messi sobra nesta Copa do Mundo. Nenhum dos seus companheiros de ataque ainda se destacou nas última semanas. O principal coadjuvante tem sido o zagueiro Lisandro Martínez.

Além de dar tranquilidade para os jogadores ofensivo, Lisandro ajuda a construir jogadas desde a defesa. Foi decisivo contra Cabo Verde, com um gol e uma assistência.

Suíça

O jogador do Bologna se destaca por ser incansável. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Suíça é o único dos oito quadrifinalista sem ter um grande expoente no cenário mundial. É quase um time inteiro de coadjuvantes. Entre eles o volante Freuller.

O jogador do Bologna se destaca por ser incansável, jogando de uma área a outra. Sua principal função é manter a formação suíça compacta.