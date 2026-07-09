Oito coadjuvantes de luxo das seleções que disputam as quartas de final da Copa do Mundo

Qual é a linha que separa o protagonista do coadjuvante? Há filmes e jogos em que o personagem secundário se destaca mais do que a figura central da trama. A Copa do Mundo apresenta alguns casos destes.
Zero Hora apresenta a seguir um jogador coadjuvante de cada uma das seleções que estão nas quartas de final do Mundial e quem podem roubar a cena nas partidas decisivas.
França
É pesado dizer quem são os protagonistas desta França estrela. Se não fosse a presença de Mbappé e seus sete gols, o time de Didier Deschamps teria uma mão cheia de candidatos a serem protagonistas. Entre os principais concorrentes está Ousmane Dembélé.
O atacante do PSG marcou quatro vezes nesta Copa. Só Mbappé, Messi, Kane e Haaland vencerem os goleiros mais vezes. Rápido e habilidoso, Dembélé confunde zagueiros e goleiros a cada lance devido a sua capacidade de chutar com os pés direito e esquerdo com a mesma precisão.
Marrocos
Um golaço marcou Azzedine Ounahi no 3 a 0 de Marrocos sobre o Canadá. Enquanto Hakimi e Brahim Díaz chamam mais atenção, o jogador do Girona tem passes e uma finalizações precisas para ajudar os protagonistas marroquinos em mais uma campanha história.
Espanha
Um artilheiro pode ser coadjuvante? Pode. Os olhos do mundo estão sobre a primeira Copa de Lamine Yamal. O atacante espanhol chegou lesionado. Coube a um coadjuvante sustentar a campanha da Espanha nesta Copa.
Mikel Oyarzabal marcou quatro vezes. Ele é o centroavante da Fúria. Sem o cartaz de outros companheiros de seleção, mostrou eficiência e posicionamento refinados. Parece que o atacante da Real Sociedad surgiu do nada, mas ele é o sexto maior artilheiro da sua seleção, com 29 gols.
Bélgica
A tão amada quanto odiada geração belga contou com nomes de De Bruyne, Courtois, Lukaku. Mas um nome pouco citado no meio dessas estrelas mostrou-se vital para a Bélgica seguir viva na Copa do Mundo.
Habilidoso e dinâmico, Trossard tem sido um dos jogadores mais eficientes na campanha belga. Foi decisivo com gols contra a Nova Zelândia. Com assistências, o meia do Arsenal ajudou sua equipe nos dois jogos do mata-mata.
Noruega
Existem atuações que não aparecem nas estatísticas. O nome de Odegaard não foi narrado marcando um gol pela Noruega. Ele não se incomoda de jogar à sombra de Haaland.
O meia articula o jogo norueguês e concedeu três assistências nesta Copa do Mundo. Além de passes precisos, ajuda a sustentar o jogo e ditar o ritmo da partidas em momentos de dificuldade.
Inglaterra
Kane e Bellingham seriam, na versão 2026 da Inglaterra, como Paul McCartney e John Lenon. Anthony Gordon é o principal candidato a ser George Harrison, um coadjuvante com capacidade de brilhar.
Recém-contratado pelo Barcelona, o ponta é o responsável por dar velocidade e dribles ao setor ofensivo da Inglaterra. Tem duas assistências na Copa do Mundo.
Argentina
Messi sobra nesta Copa do Mundo. Nenhum dos seus companheiros de ataque ainda se destacou nas última semanas. O principal coadjuvante tem sido o zagueiro Lisandro Martínez.
Além de dar tranquilidade para os jogadores ofensivo, Lisandro ajuda a construir jogadas desde a defesa. Foi decisivo contra Cabo Verde, com um gol e uma assistência.
Suíça
A Suíça é o único dos oito quadrifinalista sem ter um grande expoente no cenário mundial. É quase um time inteiro de coadjuvantes. Entre eles o volante Freuller.
O jogador do Bologna se destaca por ser incansável, jogando de uma área a outra. Sua principal função é manter a formação suíça compacta.
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