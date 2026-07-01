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Oitavas de final da Copa do Mundo 2026 começam a ganhar forma; confira os jogos já definidos

Brasil, França, Canadá, Marrocos, Paraguai e Noruega já conhecem seus adversários na próxima fase

Zero Hora

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