Oitavas de final da Copa do Mundo 2026 começam a ganhar forma; confira os jogos já definidos

França garantiu sua vaga nesta terça-feira (30). CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Copa do Mundo 2026 entra em sua fase decisiva e já tem os primeiros confrontos das oitavas de final definidos. Após os jogos da inédita fase de 16 avos de final — criada pela Fifa em razão da ampliação do torneio para 48 seleções — algumas equipes já garantiram vaga entre as 16 melhores da competição.

Outro duelo confirmado nas oitavas será entre Canadá e Marrocos. Os canadenses avançaram após derrotarem a África do Sul, enquanto os marroquinos eliminaram a Holanda nos pênaltis. Já o Paraguai garantiu classificação ao superar a Alemanha nas penalidades e terá pela frente a França, que venceu a Suécia por 3 a 0.

Os confrontos já definidos das oitavas de final são:

Canadá x Marrocos — 4 de julho, às 14h;

Paraguai x França — 4 de julho, às 18h;

— 4 de julho, às 18h; Brasil x Noruega — 5 de julho, às 17h.

Os demais cruzamentos dependem da conclusão dos jogos restantes da segunda fase. Entre os confrontos ainda em aberto estão os vencedores de México x Equador e Inglaterra x República Democrática do Congo, além dos classificados dos duelos entre Portugal x Croácia, Espanha x Áustria, Estados Unidos x Bósnia, Bélgica x Senegal, Argentina x Cabo Verde, Austrália x Egito, Suíça x Argélia e Colômbia x Gana.

Com o chaveamento já desenhado, o Brasil está em um lado da chave que pode levá-lo a enfrentar seleções tradicionais nas próximas fases. Caso avance diante da Noruega, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre os classificados de México x Equador e Inglaterra x RD Congo.