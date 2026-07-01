Oitavas de final da Copa do Mundo 2026 começam a ganhar forma; confira os jogos já definidos

A Copa do Mundo 2026 entra em sua fase decisiva e já tem os primeiros confrontos das oitavas de final definidos. Após os jogos da inédita fase de 16 avos de final — criada pela Fifa em razão da ampliação do torneio para 48 seleções — algumas equipes já garantiram vaga entre as 16 melhores da competição.
A Seleção Brasileira confirmou sua classificação ao vencer o Japão por 2 a 1, de virada, e agora terá pela frente a Noruega, que eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1. O confronto está marcado para o próximo domingo (5) e vale vaga nas quartas de final do Mundial.
Outro duelo confirmado nas oitavas será entre Canadá e Marrocos. Os canadenses avançaram após derrotarem a África do Sul, enquanto os marroquinos eliminaram a Holanda nos pênaltis. Já o Paraguai garantiu classificação ao superar a Alemanha nas penalidades e terá pela frente a França, que venceu a Suécia por 3 a 0.
Os confrontos já definidos das oitavas de final são:
- Canadá x Marrocos — 4 de julho, às 14h;
- Paraguai x França — 4 de julho, às 18h;
- Brasil x Noruega — 5 de julho, às 17h.
Os demais cruzamentos dependem da conclusão dos jogos restantes da segunda fase. Entre os confrontos ainda em aberto estão os vencedores de México x Equador e Inglaterra x República Democrática do Congo, além dos classificados dos duelos entre Portugal x Croácia, Espanha x Áustria, Estados Unidos x Bósnia, Bélgica x Senegal, Argentina x Cabo Verde, Austrália x Egito, Suíça x Argélia e Colômbia x Gana.
Com o chaveamento já desenhado, o Brasil está em um lado da chave que pode levá-lo a enfrentar seleções tradicionais nas próximas fases. Caso avance diante da Noruega, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre os classificados de México x Equador e Inglaterra x RD Congo.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar