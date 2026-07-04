Copa do Mundo

Reta final 
Notícia

Oitavas de final da Copa começam neste sábado; veja o que esperar dos confrontos e o caminho do Brasil 

Nova fase do Mundial vai do sábado (4) até a próxima terça-feira (7), com dois jogos por dia; Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, no domingo 

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Nicholas Lyra

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