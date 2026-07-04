Oitavas de final da Copa começam neste sábado; veja o que esperar dos confrontos e o caminho do Brasil 

As 16 melhores seleções da Copa do Mundo, e o chaveamento do torneio. Arte / GZH

Vai começar a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. A partir deste sábado (4) até a próxima terça-feira (7), dois jogos por dia vão definir os oito classificados para as quartas de final da competição.

Os últimos três classificados foram definidos nesta sexta-feira (3). Egito, Argentina e Colômbia se juntaram às outras 13 seleções que já estavam confirmadas no mata-mata.

Agora, sete confrontos, além de Brasil e Noruega, serão disputados no mais alto nível.

Abaixo, ZH lista confronto por confronto, com os pontos fortes e também analisa como chegam cada uma das 16 seleções. E também o caminho da Seleção Brasileira até as fases mais importantes do Mundial.

Marrocos x Canadá - sábado (4), às 14h

Os anfitriões venceram seu primeiro jogo de mata-mata na história de uma Copa do Mundo, ao eliminar a África do Sul. Mas vão perder o fator local: pela primeira vez, o Canadá vai jogar fora de casa nesta Copa. A partida contra Marrocos acontece em Houston.

Sensação da Copa de 2022, os africanos precisaram do drama dos pênaltis para avançar, assim como aconteceu em outras oportunidades no Catar. Após empate em 1 a 1 com a Holanda no tempo normal e na prorrogação, vitória por 3 a 2 nas cobranças.

Paraguai x França - sábado (4), às 18h

Mbappe decidiu classificação da França às oitavas. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Aqui, todo mundo esperava um duelo de gigantes. Mas a "zebra" passeou em Boston, e os sul-americanos eliminaram a tetracampeã Alemanha. Paraguai é, claramente, franco-atirador aqui, depois de passar inclusive como um dos oito melhores terceiros em uma chave que tinha a Turquia como candidata a sensação da Copa.

A favorita França, com sua geração brilhante e Mbappé na cola da artilharia histórica das Copas, segue atropelando. Com 100% na primeira fase, venceu Senegal com tranquilidade e goleou Iraque e Noruega. Na segunda fase, mais domínio: show para cima da Suécia, e vitória por 3 a 0.

México x Inglaterra - domingo (5), às 21h

Azteca lotado é arma do México na Copa. ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Inglaterra, que sofreu para virar sobre a República Democrática do Congo na segunda fase, ainda não convenceu completamente. A convocação questionável de Thomas Tuchel resultou em escalações igualmente duvidosas, e não raras as partidas em que a campeã de 66 foi melhor na metade final da partida.

E vai encarar um ambiente muito hostil no Estádio Azteca. O México fez ótima campanha na primeira fase, com três vitórias em três jogos, sempre empurrado pela sua fanática torcida. Na segunda fase, 80 mil locais empurraram a seleção para o primeiro "quinto jogo" em Copas desde 1994, com vitória convincente sobre o Equador.

Portugal x Espanha - segunda (6), às 16h

O confronto de oitavas de final da Copa de 2010 volta a acontecer, agora nos Estados Unidos, na mesma fase. Naquela ocasião, melhor para a Espanha, que viria a ficar com a taça. Os espanhóis também chegam badalados na Copa de 2026, mas só convenceram mesmo na vitória sobre a Áustria na segunda fase, depois de uma primeira fase num ritmo abaixo.

Portugal, por outro lado, ainda não apresentou o bom futebol que se espera de uma das melhores gerações de sua história. O único bom resultado foi sobre o fraco Uzbequistão. O que resultou em um segundo lugar no grupo K, e uma quase eliminação para a Croácia na fase anterior. Quem passar cria casca para as quartas.

Estados Unidos x Bélgica - segunda (6), às 21h

Outro confronto que já aconteceu em oitavas de final da Copa, mas em 2014. Na ocasião, melhor para a Bélgica. No entanto, se quiserem sonhar com a vaga, os europeus vão precisar jogar mais. A seleção sofreu ao longo da primeira fase e precisou de uma virada histórica na prorrogação, depois de estar perdendo por 2 a 0 para Senegal.

Já os anfitriões apresentaram melhor futebol. Com atuações sustentadas pela qualidade de Pulisic e pelo faro de gol de Balogun, o time chega embalado às oitavas de final. No entanto, o técnico Mauricio Pochettino vai sofrer com o desfalque de seu centroavante, expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, na segunda fase.

Argentina x Egito - terça (7), às 13h

Messi pulveriza recordes e conduz a Argentina a mais uma boa campanha na Copa de 2026. CHANDAN KHANNA / AFP

Duelo de duas seleções que passaram por prorrogações na fase anterior. A Argentina, depois de uma primeira fase tranquila, com 100% de aproveitamento, sofreu muito. Encarou a surpresa Cabo Verde do goleiro Vozinha, e venceu por 3 a 2 nos 120 minutos. Tem em Messi, artilheiro da Copa com sete gols, sua principal arma.

Já o Egito contou com uma dose ainda maior de sofrimento. Após passar em segundo depois de um confronto direto dramático com o Irã na fase de grupos, encarou e venceu os pênaltis diante da Austrália. Mas no duelo de artilheiros, fica atrás da rival: Mohamed Salah, ídolo do Liverpool, jogou descontado e teve atuação discreta no primeiro mata-mata.

Suíça x Colômbia - terça (7), às 17h

O último jogo da fase de oitavas de final vai colocar frente a frente duas seleções que fazem uma Copa do Mundo segura. A Suíça somou sete pontos no Grupo B, e despachou a Argélia com um 2 a 0 em que dominou o jogo e não correu riscos.

A Colômbia apresentou lampejos de bom futebol e foi líder com sete pontos em uma chave que tinha Portugal como favorita (com quem empatou em 0 a 0 desperdiçando as melhores chances do jogo). Na segunda fase, apesar da vitória pelo placar mínimo (1 a 0 contra Gana), criou chances para fazer mais gols. Vai precisar de mais regularidade dentro do jogo para ficar com a vaga.

O caminho do Brasil

Martinelli marcou, no fim, o gol que levou o Brasil às oitavas da Copa. Paul Ellis / AFP

Já o Brasil enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h. A partida acontece às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Brasil venceu o Japão de virada, por 2 a 1, com direito a um gol nos acréscimos de Gabriel Martinelli. O roteiro foi parecido com a vitória pelo mesmo placar da Noruega sobre a Costa do Marfim, com gol de Haaland também no fim da partida.

A Noruega, aliás, vai apostar na força do seu artilheiro. Considerado um dos melhores centroavantes do mundo, Haaland tem cinco gols na Copa, e é o terceiro principal marcador do torneio, ao lado de Kane (Messi e Mbappé, com sete e seis, respectivamente, lideram a estatística).

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Caso confirme a classificação, o Brasil vai enfrentar México ou Inglaterra nas quartas de final, em Atlanta. O adversário mais forte na sequência da chave, e que pode aparecer no caminho do Brasil na semi é justamente a Argentina. Egito, Suíça ou a Colômbia podem aparecer como surpresas.