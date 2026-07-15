O retrospecto recente de Inglaterra e Argentina em disputas de pênaltis; confira

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, pelas semifinais da Copa do Mundo. As duas seleções ainda não tiveram de passar pelas temidas cobranças de pênaltis na atual campanha.
Mas caso o segundo finalista deste Mundial tenha de ser conhecido nas penalidades, quem chega mais confiante?
Inglaterra
No ciclo após a Copa do Mundo 2022, os ingleses foram para as penalidades em apenas uma oportunidade. E o retrospecto é positivo.
Nas quartas de final da Eurocopa 2024, venceram a Suíça por 5 a 3. Palmer, Bellingham, Saka, Toney e Arnold converteram as cobranças, enquanto Pickford defendeu o pênalti de Akanji.
Argentina
Após a conquista do Mundial do Catar, com a vitória nas penalidades diante da França, os argentinos foram para a disputa de pênaltis apenas uma vez.
Foi nas quartas de final da Copa América 2024. Vitória contra o Equador, por 4 a 2. Na ocasião, Messi abriu a série e perdeu. Na sequência, Dibu Martínez fez duas defesas e garantiu a classificação.
E no tempo normal?
A Argentina teve três pênaltis assinalados no tempo normal nesta Copa. Lautaro Martínez converteu contra a Jordânia. Já Messi errou as duas cobranças que tentou, diante de Áustria e Egito.
A Inglaterra teve dois pênaltis até o momento. Harry Kane marcou contra Croácia e México.
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