O retrospecto recente de França e Espanha em disputas de pênaltis; confira

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, pelas semifinais da Copa do Mundo. Com campanhas sólidas, as duas seleções ainda não tiveram que passar pelas temidas cobranças de pênaltis.
Mas caso o primeiro finalista deste Mundial tenha de ser conhecido nas penalidades, quem chega mais confiante?
Espanha
No ciclo após a Copa do Mundo 2022, os espanhóis foram para as penalidades em três oportunidades, todas pela Nations League, com aproveitamento mais positivo do que negativo.
Na decisão da Nations League 2023, ganhou da Croácia por 5 a 4. Laporte errou uma cobrança, mas Unai Simón se destacou ao fazer duas defesas.
Nas quartas de final da Nations League 2025, venceu a Holanda nos pênaltis por 5 a 4. Yamal chegou a desperdiçar uma cobrança. Nas alternadas, no entanto, Simón salvou e Pedri garantiu a classificação.
A angústia das penalidades se repetiu na final. O resultado favorável não. Na derrota para Portugal, por 5 a 3, Morata parou em Diogo Costa e os espanhóis nem tiveram a oportunidade de bater a última cobrança.
França
Depois do Mundial do Catar, os franceses disputaram duas cobranças de pênaltis, uma pela Nations League e outra pela Eurocopa 2024. O desempenho é de 100%.
Nas quartas de final da Nations League 2025, em março, a França venceu a Croácia por 5 a 4. O goleiro Maignan foi o herói a defender duas cobranças dos croatas.
Nas quartas de final da Eurocopa 2024, em julho, vitória sobre Portugal, por 5 a 3. Na ocasião, João Félix acertou a trave.
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