O que os colunistas de GZH disseram sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil está fora da Copa do Mundo 2026. A equipe treinada por Carlo Ancelotti perdeu por 2 a 1 para a Noruega e caiu nas oitavas de final.
Os dois gols noruegueses foram marcados por Haaland. O Brasil descontou com Neymar. Confira o que os colunistas de GZH disseram sobre a partida.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Veja a tabela da Copa do Mundo 2026
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