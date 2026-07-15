Copa do Mundo

Gigantes em baixa
Notícia

O que explica a derrocada de Brasil, Itália e Alemanha nas últimas Copas do Mundo

Maiores campeões do principal torneio de futebol estão longe do protagonismo e precisam encontrar soluções

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Alex Torrealba

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