Copa do Mundo

As escolhas do Mister
Notícia

O que aconteceu com Luiz Henrique? Utilizado antes da Copa, atacante é preterido por Ancelotti

Ex-auxiliar técnico da Seleção Brasileira ajuda a explicar as escolhas realizadas no Mundial

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Alex Torrealba

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