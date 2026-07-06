O que aconteceu com Luiz Henrique? Utilizado antes da Copa, atacante é preterido por Ancelotti

Luiz Henrique jogou apenas contra o Marrocos. Rafael Ribeiro / CBF

Buscando entender o que aconteceu com a Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega, o torcedor tem feito diversos questionamentos sobre substituições e escolhas do técnico Carlo Ancelotti. Algo que chamou atenção foi a pouca utilização do atacante Luiz Henrique na Copa do Mundo.

Antes do Mundial começar, o jogador de 25 anos era usado com frequência pelo treinador italiano. Com a lesão de Estêvão, que o tirou do torneio, Luiz Henrique era cotado para começar entre os titulares. Porém, o atacante teve apenas 28 minutos disputados.

Na estreia, contra Marrocos, o jogador entrou no segundo tempo. E só. Raphinha, que estava atuando pelo lado direito, sofreu lesão. Quando era esperada a oportunidade para Luiz Henrique, Ancelotti optou por Rayan.

O que causou estranheza não foi o fato dele não ser titular. E sim não ter mais minutos, principalmente na partida diante da Noruega.

— Na minha visão foi por opção tática — afirma Cléber Xavier, ex-auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira, atualmente assistente de Oswaldo Vizcarrondo na Venezuela.

— É complicado falar sobre uma situação que tu não vives. Os treinos definem os movimentos ofensivos e defensivos, a estratégia e para definir a escalação, a partir da análise de diversos fatores. Fica ainda mais difícil em uma Copa, onde a competição entre 26 atletas é muito alta. Em outros Mundiais, muitos grandes jogadores não tiveram minutos — justifica.

Na partida contra a Noruega, Ancelotti fez quatro substituições: Endrick, Danilo Santos, Neymar e Éderson entraram. Matheus Cunha, Rayan, Martinelli e Bruno Guimarães saíram.

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As mudanças fizeram o Brasil atacar e defender de maneira diferente, principalmente após a entrada de Neymar.

— Ancelotti definiu sua estratégia defensiva com duas linhas de quatro, onde os atletas que marcavam nas beiradas, Rayan pela direita e Martinelli pela esquerda, cumpriam muito bem o objetivo do treinador. Quando tomamos o primeiro gol, quem estava marcando por fora eram Vini Jr. e Endrick, que não fazem bem essa função. Ele mudou, abriu o time para arriscar mais e infelizmente não funcionou — explica Xavier.

Caso pudesse fazer outra substituição — gastou os três momentos de alterações —, Ancelotti até poderia trazer Luiz Henrique para o jogo. Porém, precisaria abrir mão de Casemiro.

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— Ancelotti nunca faria isso, porque não é sua maneira de buscar a vitória — afirma Xavier.

A estranheza faz sentido, pois Luiz Henrique havia entrado em campo em sete dos últimos oito amistosos da Seleção antes da Copa. Porém, foi claro que o atacante ficou no final da fila entre os atacantes disponíveis e não saberemos se ele seria capaz de fazer algo diferente.