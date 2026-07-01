O novo planejamento de Ancelotti para Gabriel Martinelli na Seleção Brasileira

Gabriel Martinelli explode de alegria ao marcar gol no último minuto dos acréscimos. Lars Baron / Getty Images North América / Getty Imagens via AFP

Gabriel Martinelli decolou na hierarquia de atacantes do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. E em nova função.

Antes um ponta-esquerda reserva e coadjuvante, o atleta do Arsenal ganhou pontos ao marcar o gol da vitória sobre o Japão atuando de forma centralizada, mais perto do gol.

O jogador está inclusive cotado para assumir uma vaga como titular contra a Noruega, no próximo domingo (5), pelas oitavas de final, substituindo o meia Lucas Paquetá, lesionado.

— No Arsenal eu também faço algumas posições diferentes, que às vezes as pessoas não veem durante o jogo. O Mister (Carlo Ancelotti) conversou comigo e disse que gosta que eu jogue mais na área central do campo, ajudando também na marcação, com intensidade — declarou Martinelli.

Contra a Noruega, a hipótese é que Martinelli intercale a função de meia-armador com a de atacante de mobilidade, revezando as duas tarefas com Matheus Cunha.

— Estou aqui para ajudar a equipe. O Brasil, onde precisar de mim, eu vou estar para ajudar e dar o meu melhor — completou.

Para Ancelotti, a intensidade é uma credencial importante do jogador do Arsenal, além de impactar o posicionamento de Vinícius Júnior.

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— O Martinelli tem muita intensidade. Foi uma mudança muito importante, porque quando entra ele está sempre no mais alto nível e ajudou a equipe marcando o gol. A posição dele também permitiu ao Vinicius Júnior jogar um pouco mais aberto, o que o deixou muito perigoso — declarou o treinador.

As outras alternativas para a vaga de Paquetá são o volante Danilo Santos, em uma estratégia mais defensiva, ou o atacante Endrick, em um modelo mais ofensivo.

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Porém, ter feito o gol da vitória da virada por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase, credencia Martinelli.

Jogador bate no canto, tirando do goleiro japonês. Molly Darlington / Getty Images North América / Getty Imagens via AFP