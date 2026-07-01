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Arma, finaliza e recompõe
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O novo planejamento de Ancelotti para Gabriel Martinelli na Seleção Brasileira

Atacante do Arsenal marcou o gol da vitória sobre o Japão e é um dos cotados para substituir Lucas Paquetá, lesionado, contra a Noruega

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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