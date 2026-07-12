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"O Brasil sente falta de alguém como você": os bastidores da entrevista que fiz com Harry Kane

Atacante inglês falou à Rádio Gaúcha logo após a vitória sobre a Noruega por 2 a 1, em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo

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Rodrigo Oliveira

Direto de Miami

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