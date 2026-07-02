"O amor não se apaga, independentemente do resultado": como Bangladesh se tornou uma das maiores torcidas da Seleção Brasileira no mundo

O Brasil para quando a Seleção joga pela Copa do Mundo. Bangladesh também, mesmo separados por 16 mil quilômetros. São milhares de pessoas festejando como se fossem brasileiros ou mais do que muitos brasileiros. É como se o país asiático fosse uma extensão das festas realizadas de Oiapoque ao Chuí.

As imagens dos festejos abundam na internet. Uma explosão de alegria aos gols de Vini Jr. A paixão é tão grande que, quando a Copa do Mundo silencia, eles não torcem por clubes, mas por jogadores. Se o atacante deixar o Real Madrid, os torcedores bengális deixam de ser Real Madrid.

Funciona desse jeito desde que as imagens da Copa do Mundo chegam ao outro lado do mundo. Elas se intensificaram com o advento da TV a cabo nos anos 1990. Logo quando Ronaldo se transformava no Fenômeno.

— Ele se tornou uma sensação em Blangladesh. Eu tinha um pôster do Ronaldo no meu quarto. Quando ele trocou a Inter de Milão pelo Real Madrid, trocamos de time também — conta Mohammad Isaam, jornalista bangalês.

Pessoas de Bangladesh festejam como brasileiros durante a Copa do Mundo. Samakal / Reprodução

Não importa o horário: todo jogo do Brasil tem um ritual. Uma procissão de pessoas deixa suas casas vestidas de verde e amarelo. Elas se reúnem em uma espécie de Fan Fest espalhada pelas universidades locais. O que vem depois é festa, como a vista nos vídeos.

— As pessoas saem e comemoram independentemente do horário. Quando elas voltam para casa, tem, claro, uma bandeira do Brasil. O amor não se apaga independentemente do resultado — explica Mohammad.

Todo o fanatismo surge mesmo sem o futebol ser o esporte nacional. O críquete é a modalidade mais praticada entre os locais.

— A multidão na rua é um negócio inacreditável. Eles torcem para o Brasil como se tivessem nascido no país. Eles não respiram futebol como a gente respira. Porém, quando a Copa do Mundo chega, eles renascem e vem com força — explicou Paulo Freire, embaixador do Brasil em Bangladesh, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha.

Ele sabe bem como esse amor se manifesta. Seu tio é uma espécie de padre da religião muçulmana. Um homem sério, dedicado ao seu ofício. Naquele Brasil e Inglaterra de 2002, o horário da "missa" se cruzava com o da partida.

Os vizinhos apelaram para Mohammad pedir ao tio encerrar a oração antes:

— Ele estava muito brabo, perguntando se era uma brincadeira. Disse: "Eu não vou encurtar a oração".

Mohammad ficou sentado no fundo da mesquita para sair rápido. Seu tio não só acabou o Juma mais cedo como deixou seu carro estrategicamente posicionado para chegar antes dos demais à frente da TV. Quando Mohammad chegou em casa, o tio estava bem sentado na sala assistindo à partida.

Durante a Copa do Mundo, Bangladesh é um pouquinho de Brasil. Se o hexa vier, pode ser um poucão.