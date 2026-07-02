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"O amor não se apaga, independentemente do resultado": como Bangladesh se tornou uma das maiores torcidas da Seleção Brasileira no mundo

A paixão do país pelo futebol brasileiro cresceu impulsionada pela TV a cabo, na década de 1990, e ídolos como Ronaldo

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Valter Junior

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