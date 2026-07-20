Copa do Mundo

O maior Mundial
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Números históricos, controvérsias e uma seleção que "cozinha": o balanço e o legado da Copa do Mundo 2026

Com recorde de gols, público e a consagração da Espanha, a edição de 2026 ampliou fronteiras dentro de campo, mas deixou desafios de organização e política para a edição do centenário

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João Rosa

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