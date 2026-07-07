Copa do Mundo

Que sufoco!
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Nos pênaltis, Suíça elimina Colômbia e avança para enfrentar a Argentina na Copa do Mundo

Europeus venceram por 4 a 3 nas penalidades e terão os argentinos nas quartas de final do torneio 

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João Praetzel

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