Nos pênaltis, Suíça elimina Colômbia e avança para enfrentar a Argentina na Copa do Mundo

A última partida das oitavas de final da Copa do Mundo reservou emoção até o fim em Vancouver, no Canadá. Colômbia e Suíça precisaram dos pênaltis para saber quem avançaria para enfrentar a Argentina no próximo sábado. Melhor para os suíços , que venceram por 4 a 3 nas penalidades após o 0 a 0 nos 120 minutos.
Davinson Sánchez, do Galatasaray, e Cucho Hernández, do Real Betis, perderam os pênaltis para a Colômbia.
O duelo entre a Suíça e os argentinos será em Kanas City, às 22h. Europeus e sul-americanos brigarão por uma vaga nas semifinais contra o vencedor de Noruega e Inglaterra que enfrentam-se no mesmo dia, mas às 18h.
Os suíços perderam, por lesão, Manzambi e Vargas. O segundo começou a partida no banco de reservas. Pelo lado dos colombianos, Córdoba foi o desfalque do técnico Nestor Lorenzo.
Como foi o jogo?
Com mais posse de bola no começo da partida, os colombianos tentavam chegar ao ataque. Aos 20, a primeira boa chance surgiu de um dos melhores jogadores da Colômbia na Copa. Puerta arriscou da entrada da área e Kobel fez uma grande defesa, mandando para escanteio.
A Suíça assustou aos 29. Rieder aproveitou falha de Muñoz, entrou na área e chutou cruzado. Os colombianos foram salvos pelo goleiro Camilo Vargas, que afastou o perigo.
Para o segundo tempo, o técnico Murat Yakin optou por fazer apenas uma troca. O volante Sow entrou no lugar de Jashari. E foi dos pés de quem havia acabado de entrar que surgiu a primeira oportunidade da etapa final. Ndoye chegou ao fundo e cruzou rasteiro. Sow bateu, mas escorregou e botou por cima do gol de Vargas.
A Colômbia subiu a linha de marcação e quase abriu o placar. Luís Suárez aproveitou falha de Xhaka e ficou livre na meia-lua. O chute, no entanto, saiu completamente torto e foi para fora.
O técnico Nestor Lorenzo fez duas trocas aos 20 minutos. Campaz, ex-Grêmio, e Quintero entraram nos lugares de Árias, do Palmeiras, e James Rodríguez.
Mas parecia que as duas equipes só queriam que o tempo normal acabasse e fosse para os pênaltis. No entanto, ainda tinham 30 minutos antes das cobranças na marca da cal.
Logo no segundo minuto da prorrogação. Campaz foi derrubado por Elvedi dentro da área. Os jogadores colombianos reclamaram muito, mas o árbitro Iván Barton mandou o jogo seguir.
A Colômbia seguiu pressionando. Em cobrança de escanteio, Lucumí subiu mais alto que todo mundo e tocou de cabeça no travessão de Kobel. Logo na sequência, aos 10, Campaz chutou de muito longe e o goleiro suíço mandou para escanteio.
Já no segundo tempo da prorrogação, enfim, a Suíça conseguiu sua primeira finalização. Xhaka recebeu na entrada da área e chapou alto. A bola foi por cima do gol defendido por Camilo Vargas.
De novo, Campaz teve a chance de abrir o placar em Vancouver. O ex-jogador do Grêmio ficou, sozinho, cara a cara com o goleiro Kobel. Mais uma vez, desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação colombiana às quartas de final.
Sem gols nos 120 minutos, restaram os pênaltis para decidir quem iria enfrentar a atual campeã mundial, Argentina, nas quartas de final.
Os pênaltis
- Quintero bateu e converteu para os colombianos — 1 a 0.
- Xhaka bateu alto e também marcou — 1 a 1.
- Davinson Sánchez chutou no travessão e desperdiçou a cobrança — 1 a 1.
- Amdouni bateu no canto oposto do goleiro e deixou os suíços na frente — 2 a 1 para a Suíça.
- Campaz bateu forte e rasteiro e marcou — 2 a 2.
- Akanji chutou por cima do gol e perdeu — 2 a 2.
- Cucho Hernández bateu à meia altura e Kobel fez uma bela defesa — 2 a 2.
- Itten bateu no meio e converteu — 3 a 2.
- Luis Díaz deslocou o goleiro e marcou — 3 a 3.
- Vargas bateu rasteiro e fez o gol da classificação suíça — 4 a 3.
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