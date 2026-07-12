Noruega 1x2 Inglaterra: o melhor e o pior jogador em campo

Foi sofrido, na prorrogação, mas a Inglaterra está nas semifinais da Copa do Mundo.
Com dois gols de Jude Bellingham, os ingleses venceram a Noruega, por 2 a 1, neste sábado (11), em Miami Gardens.
O melhor
Ninguém foi mais decisivo do que Bellingham. Com a atuação discreta de Harry Kane, coube ao camisa 10 fazer a diferença.
No primeiro tempo, recebeu passe de Gordon, invadiu a área e chutou cruzado, de esquerda, para empatar.
Na prorrogação, aproveitou o rebote de Nyland e garantiu a classificação.
O pior
Salvador na vitória sobre o Brasil, Nyland falhou no segundo gol inglês. Ao espalmar para a frente o chute de Spence, deixou o caminho livre para Bellingham só empurrar para o gol.
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