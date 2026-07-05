Neymar é segundo brasileiro na história a jogar quatro copas sem ser campeão

Neymar tem 34 anos. Odd ANDERSEN / AFP

Neymar indicou neste domingo (5), após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, que seu ciclo na Seleção está encerrado. O camisa 10 jogou quatro copas, entre 2014 e 2026, e se tornou o segundo jogador na história a participar de quatro mundiais pelo Brasil sem levantar uma taça. O levantamento é do ge.

O primeiro foi o zagueiro Thiago Silva, que jogou as copas de 2010, 2014, 2018 e 2022.

Também vestiram a amarelinha em quatro copas Pelé, Nilton Santos, Leão, Castilho, Cafu, Djalma Santos e Ronaldo Fenômeno. Todos foram campeões.

Aos 34 anos, Neymar participou da partida que marcou a despedida do Brasil na Copa de 2026. Ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar do ponta Rayan. Já nos acréscimos, o camisa 10 cobrou e converteu um pênalti, mas a Seleção acabou derrotada por 2 a 1 e eliminada.

Após o apito final, Neymar chorou no gramado. Em entrevista à ge tv, deu a entender que não vestirá mais a camisa do Brasil: