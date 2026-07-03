"Neymar é espetacular, o que não é surpresa", diz Rodrigo Caetano sobre camisa 10 da Seleção

Neymar jogou 14 minutos contra os escoceses. CHANDAN KHANNA / AFP

Tema principal desde a convocação, Neymar tem sido um líder da Seleção. Mesmo na reserva. Ao menos é o que garantem as pessoas consultadas sobre a presença do jogador na delegação.

Na entrevista exclusiva ao Grupo RBS, Rodrigo Caetano, gerente executivo de seleções masculinas da CBF, falou sobre o craque.

— Neymar é espetacular. O que não é surpresa, porque todos que conviveram com ele na Seleção, as comissões técnicas anteriores, os funcionários daqui, sempre manifestaram isso. Já conversávamos há muito tempo ao longo desse período de recuperação, e ele sempre se colocou disponível para colaborar com a Seleção. Infelizmente teve aquela lesão. Entendeu o momento de que o principal de tudo era se recuperar. A Seleção e a comissão técnica deram demonstrações de que isso era tão importante que nós iríamos cuidar dele, curá-lo. E agora está totalmente apto, sabe o quanto é importante. Não tenho a menor dúvida de que ele vai ser o Neymar desequilibrante que sempre foi. Neymar é altamente profissional, dedicado em tudo e, principalmente, altamente positivo em todas as suas manifestações e na sua conduta.

A dúvida é saber quando Neymar estará 100% para 90 minutos. Sobre isso, Caetano respondeu:

— Está totalmente recuperado. Mas não tem como medir o quanto. Isso tem outras variáveis. Ele está zerado da lesão, está treinando igual aos demais e vai encontrar o momento certo para dar mais minutos, porque todos nós sabemos da importância dele. E isso não diminui em nada os que estão jogando. Que bom que temos o Neymar conosco, é um acréscimo de qualidade. Mas acho que é o conjunto da Seleção Brasileira que nos enche de esperança para esse confronto com a Noruega.