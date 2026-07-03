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Só elogios
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"Neymar é espetacular, o que não é surpresa", diz Rodrigo Caetano sobre camisa 10 da Seleção

Jogador estreou na Copa do Mundo na partida contra a Escócia na terceira rodada da fase de grupos

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Rafael Diverio

Direto dos Estados Unidos

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