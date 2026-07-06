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Neto de Pelé critica Ancelotti por pouco tempo dado a Neymar: "Ele não pipoca"

Gabriel Arantes do Nascimento assistiu à eliminação da Seleção no MetLife

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