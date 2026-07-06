Neto de Pelé critica Ancelotti por pouco tempo dado a Neymar: "Ele não pipoca"

Entre as 80 mil pessoas que viram a Seleção ser eliminada pela Noruega na Copa de 2026 estava um neto do único brasileiro a ser tricampeão do mundo.

Gabriel Arantes do Nascimento foi entrevistado por Lelê Bortholacci, comunicador da RBS, minutos depois da partida no MetLife.

Estudante de Jornalismo, ele criticou Carlo Ancelotti pelo pouco tempo dado a Neymar no Mundial:

– Existe um jogador que o Brasil para pedindo e ele não joga. Entra e atua 15 ou 20 minutos. Ele pode estar sem uma perna, manco, de qualquer forma, ele decide, não pipoca. Na hora do pênalti, ela bota a cara. É nosso último talento.

Gabriel também se disse emocionado com a idolatria de Pelé, algo que presenciou em sua primeira vivência de Copa. Sobre quem chega perto do Rei?

– Messi ou Maradona, decidam aí. Meu vô é o único tri, com mais de mil gols.

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