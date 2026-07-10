"Não tem como o Ancelotti seguir como treinador da Seleção depois desse fiasco", dispara Romário em programa esportivo

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo segue rendendo declarações. O tetracampeão e senador da República Romário não poupou Carlo Ancelotti da culpa pelo resultado.
Em um programa da Romário TV, o ex-atacante afirmou que rescindiria o contrato do treinador italiano — renovado até 2030 — logo após a partida.
— Rasgaria (o contrato). Acabou o jogo, eu iria no vestiário, como presidente da CBF, e diria: "legal, muito obrigado, tchau e f***-se. Entra na justiça e vamos ver no que vai dar. Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da Seleção depois desse fiasco e dessa vergonha contra a Noruega.
As críticas seguiram com comparações a treinadores anteriores.
— Tivemos o Dunga, ele perdeu e foi embora. Tivemos o Felipão, que ganhou a Copa e ficou. Tivemos o Tite, que perdeu, ficou e perdeu de novo. Agora temos essa p**** do Ancelotti, que perdeu e vai continuar perdendo. Ele cometeu muitos erros nesta Copa do Mundo — afirmou.
A pressão em cima de Ancelotti no próximo ciclo será grande. O Brasil voltará a jogar no final de setembro, em dois amistosos contra a Austrália.
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