Copa do Mundo

Ficou na bronca
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"Não tem como o Ancelotti seguir como treinador da Seleção depois desse fiasco", dispara Romário em programa esportivo

Ex-jogador e atual senador não poupou o técnico italiano de duras críticas

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Zero Hora

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