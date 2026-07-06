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"Na segunda tu vai trabalhar normal": veja memes da eliminação do Brasil da Copa do Mundo

Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 neste domingo e adiou o sonho do hexa

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