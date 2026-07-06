"Na segunda tu vai trabalhar normal": veja memes da eliminação do Brasil da Copa do Mundo

Haaland protagonizou memes após marcar dois gols contra o Brasil neste domingo. X / Reprodução

Mais uma vez, não deu. O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1 neste domingo (5), nas oitavas da Copa do Mundo. Como vem acontecendo desde 2006, caiu no primeiro mata em que cruzou com um europeu.

Haaland marcou duas vezes, enquanto Neymar descontou de pênalti nos acréscimos, quando a partida já estava no final.

Nas redes sociais, a frustração e a indignação tomaram conta dos brasileiros. Contudo, o momento de decepção também inspirou memes.

O espírito de "rir para não chorar" surgiu para ajudar a consolar alguns torcedores. Ao mesmo tempo, usuários de diferentes países se divertiram com a eliminação.

Entre as brincadeiras, a atuação de Neymar e do centroavante norueguês também se destacaram.

Veja alguns memes de Brasil 1 x 2 Noruega

Haaland e o trabalho

Primeiro, um usuário publicou o seguinte durante a semana:

Com o resultado do jogo deste domingo, a atualização foi inevitável: