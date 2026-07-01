Na Copa das Diásporas, Inglaterra reencontra no Congo lateral que quase vestiu sua camisa

Jogadores do Congo comemoram classificação. ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Nesta Copa das Diásporas, Aaron Wan-Bissaka viverá uma situação icônica. Nascido nos arredores de Londres, ele é um dos 290 jogadores a defender o país de seus antepassados. Nesta quarta-feira (1), o lateral-direito vestirá mais uma vez a camisa da nação de seu pai. Será uma das figuras centrais da RD do Congo no duelo contra a Inglaterra, às 13h.

Filho de Ambroise, um faxineiro congoleses, Wan-Bissaka cresceu como um torcedor do Arsenal. Esteve próximo de defender a Inglaterra. Em 2019 foi convocado para os jogos contra Bulgária e Kosovo. Uma lesão nas costas o deixou de fora das partidas pelas Eliminatórias da Euro.

Era uma geração de laterais proeminentes aquela. Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier e Reece James o deixaram longe de novas convocações. Apesar da concorrência, demorou para jogar pelo Congo. Estreou em setembro, durante as Eliminatórias.

— Eu queria jogar pela seleção quando me sentisse pronto, não quando os outros decidirem por mim — disse certa vez.

Seu caso não é único. Reserva no Congo, o volante Aaron Tshibola é outro inglês de nascimento a vestir a camisa azul claro do Congo.

A seleção inglesa tem a sua cota de filhos de imigrantes, mas o único nascido fora da ilha é o zagueiro Marc Guéhi, oriundo da Costa do Marfim. Todos imbuídos na cansativa tarefa de trazer o futebol para casa.

O caminho perdido há muito tempo parece ter ficado mais exaustivo após a campanha na fase de grupos, de atuações magras diante de Gana e Panamá.

— Amo essas situações, é um privilégio estar aqui. Temos que aceitar que somos favoritos, esperam que a gente avance. É o que é. Nos preparamos da melhor forma. Só precisamos ser a nossa melhor versão — enfatizou o técnico Thomas Tuchel.

Congo complicou a vida de uma seleção tarimbada na fase de grupos. Empatou com Portugal na primeira rodada. Em sua segunda Copa, avança à segunda fase pela primeira vez.

Nesta Copa das Diásporas, Wan-Bissaka estará frente a frente da camisa que um dia parece ser o seu destino.