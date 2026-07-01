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Às 13h
Notícia

Na Copa das Diásporas, Inglaterra reencontra no Congo lateral que quase vestiu sua camisa

Após campanha abaixo das expectativas na fase de grupos, ingleses encaram uma das sensações da Copa

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Valter Junior

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