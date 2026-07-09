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Novo recorde!
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Mundial artilheiro? veja a comparação das médias de gols de todas as Copas do Mundo

A edição de 2026 é a com mais tentos assinalados na história do Mundial com 280 bolas na rede   

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