Mundial artilheiro? veja a comparação das médias de gols de todas as Copas do Mundo

Messi é o artilheiro da Copa do Mundo com oito gols marcados. Thomas Coex / AFP

A Copa do Mundo de 2026 já é a mais artilheira da história do torneio. Ao todo, as redes dos estádios espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá já foram estufadas 280 vezes, sendo 180 gols a mais que a edição de 2022 — que obtinha o status de mais tentos assinalados.

Vale destacar que a Copa de 2026 é a primeira com 48 seleções e chegará a 40 jogos a mais que o antigo modelo, adotado desde 1998 com 32 equipes. Portanto, era evidente que o número de bolas na rede seria superado com mais facilidade na atual temporada.

O antigo modelo tinha um total de 64 jogos a serem disputados desde a fase de grupos até a grande final. No entanto, o número de gols em 2026 superou a edição passada em 60 partidas — precisou de quatro confrontos a menos para ultrapassar o recorde anterior.

A Copa do Mundo atual possui uma média de gols por partida de 2,91. Em relação ao ranking geral de bolas na rede por confronto, o Mundial ocupa a sétima colocação geral, atrás apenas das Copas de 1954, 1938, 1934, 1950, 1930 e 1958.

As edições anteriores possuem algumas similaridades: número elevado de gols para uma quantidade consideravelmente menor de participantes e jogos.

Era comum naquela época que os jogadores fizessem altos números de gols em apenas uma única edição, como o francês Just Fontaine que balançou as redes 13 vezes em apenas seis jogos na Copa de 1958.

Os craques que reascenderam o passado

Para efeito de comparação, em 2026, Lionel Messi e Kylian Mbappé estão desempenhando o futebol à moda antiga da Copa. O argentino possui oito gols marcados em apenas cinco jogos disputados, enquanto o francês já balançou as redes sete vezes.

O camisa 10 da Argentina já igualou o número do artilheiro de 2022 (que foi o próprio Mbappé), 2018, com Harry Kane, e 2002, com Ronaldo Fenômeno.

Com mais três partidas possíveis de serem disputadas, o argentino e o francês estão próximos dos dez marcados, feito que um jogador não alcança desde 1970, quando Gerd Muller balançou as redes dez vezes pelas cores da Alemanha.

Veja a média de gols de todas as Copas do Mundo:

1930 — 3,8

1934 — 4,1

1938 — 4,6

1950 — 4,0

1954 — 5,3

1958 — 3,6

1962 — 2,7

1966 — 2,7

1970 — 2,9

1974 — 2,5

1978 — 2,6

1982 — 2,8

1986 — 2,5

1990 — 2,2

1994 — 2,7

1998 — 2,6

2002 — 2,5

2006 — 2,2

2010 — 2,2

2014 — 2,6

2018 — 2,6

2022 — 2,6

2026 — 2,91