Tetracampeão com a Seleção critica nível da final da Copa: "A Argentina foi decepcionante e covarde, a Espanha é um time normal"

Espanha derrotou a Argentina na prorrogação e conquistou o bicampeonato. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O ex-atacante Müller, campeão mundial com o Brasil em 1994, criticou o nível da final da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A Espanha levou a melhor sobre a Argentina e triunfou por 1 a 0 na prorrogação, no último domingo (19).

Müller se disse desapontado com o futebol apresentado pelas equipes finalistas. O comportamento da Argentina em campo foi criticado pelo ex-atleta.

— A Argentina foi decepcionante. Ela foi covarde. Ninguém esperava um jogo da Argentina assim. Acho que o jogo foi chocho, fraco. Porém, a Argentina decepcionou, não só eu como todo o povo argentino — criticou Müller durante a live "Seleção Estadão" desta segunda-feira (20).

O ex-atacante da Seleção afirmou que "a Argentina pediu para perder" e disse que a Espanha não é uma seleção que enche os olhos.

— Dentro da apatia da Argentina, a Espanha dominou na posse de bola e foi querendo mais vencer do que a Argentina (...) A final não teve muita emoção, para você ver como o time da Espanha é um time normal. Fez só um gol, na prorrogação, diante de uma Argentina que só defendeu o resultado de 0 a 0, querendo ir para os pênaltis —complementou.

Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar da decisão. Na prorrogação, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Ferrán Torres balançou a rede e garantiu o título espanhol.