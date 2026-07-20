Copa do Mundo

Na bronca

Tetracampeão com a Seleção critica nível da final da Copa: "A Argentina foi decepcionante e covarde, a Espanha é um time normal"

Ex-atacante Müller disse que equipe de Lionel Scaloni mostrou apatia na decisão do Mundial, no domingo (19)

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS