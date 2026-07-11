Morre jogador sul-africano que disputou a Copa do Mundo de 2026

Atleta defendia o Mamelodi Sundowns, principal potência do futebol sul-africano. Instagram / Reprodução

O meia Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo deste ano pela África do Sul, morreu neste sábado (11). A informação foi confirmada por familiares e representantes do atleta à imprensa sul-africana. As circunstâncias da morte, no entanto, não foram reveladas.

O meio-campista de 25 anos participou de três jogos da Copa, sendo titular por duas vezes. Ficou no banco de reservas na eliminação para o Canadá. No ano passado, esteve em campo pelo Mamelodi Sundowns, equipe que defendia, em jogo contra o Fluminense pelo Mundial de Clubes.

Durante a Copa, Adams passou por um drama familiar. Perdeu a avó Marianna, que morreu aos 72 anos na véspera da partida contra a República Tcheca, segundo jogo da África do Sul na fase de grupos.

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